Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında "seçim" zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Zirveye dair detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Buna göre kritik görüşmede seçim ve ittifak çalışmaları süreci ele alındı. Öte yandan ‘hangi bölgede hangi milletvekili adayı çıkarılırsa ittifakın yararına olur’ meselesi ele alındı. Ayrıca Kahramanmaraş depremi, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketi de masaya yatırıldı.