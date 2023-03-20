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Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Yeniden Refah Partisi'nin karar günü

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Giriş Tarihi: 20.03.2023 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
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Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Yeniden Refah Partisi’nin karar günü

Seçimlere 55 gün kala, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi gündemde... AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un geçtiğimiz günlerde ziyarette bulunduğu Yeniden Refah Partisi'ne ittifaka dahil olma daveti yapılmıştı. Yeniden Refah Partisi'nin istişare görüşmelerini tamamladığı öğrenilirken, Cumhur İttifakı'na katılım konusundaki kararını bugün saat 13.00'te açıklaması bekleniyor.

10 Mart tarihinde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret ederek Cumhur İttifakı'na davet etmişti.

YOLU BERABER YÜRÜMEK İSTİYORUZ
Kritik görüşme sonrası Binali Yıldırım yaptığı açıklamalarda "Seçim takvimi netleştikçe partiler arası görüşme trafiği yoğunlaşmaya başladı. Bu çerçevede Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret ettik. Önümüzdeki seçimlerle ilgili, karşılıklı görüş alıverişinde bulunduk.

Çok verimli bir görüşme oldu. İnşallah birlikte bu seçimlerde yol yürüyelim. Fatih Bey kendi partisiyle değerlendirmelerini yapıp görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaklar. Ev sahipliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Fatih Erbakan ise yaptığı açıklamada partide yapılacak istişareler sonrası kararlarını duyuracaklarını açıklamıştı.

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada istişare görüşmelerinin tamamlandığı belirtilirken "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, yarın saat 13.00'da basın toplantısı ile "İttifak" davetine dair kararını açıklayacaktır." açıklaması yapıldı.

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