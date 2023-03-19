İslahiye’de kalıcı konutların temeli atıldı

İnşaat yapılacak arazinin daha önce zemin etüdü yapılıp hazır bekletilen rezerv alanı olmasının kendilerine 1 aylık bir zaman kazandırdığını vurgulayan Ulusoy, "Binaları radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yapacağız. Binaların esas amacı içerisindeki insanları korumak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yaptırdığı tüm binalar, hem içerisindeki insanları korudu hem de kendini korudu. Depremde iyi sınav verdik." dedi.