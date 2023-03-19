İslahiye'de kalıcı konutların temeli atıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) kalıcı konutların temeli atıldı.
İlçede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce yapımı süren yığma yapı ile prefabrik geçici barınma merkezinde sona gelindi.
Bölgede kalıcı konutlar için de hummalı çalışma sürüyor. Kırıkçalı Mahallesi'nde yaklaşık 10 gün önce çalışmaların başladığı 17 blok ve 399 daireden oluşan projede, hafriyat çalışmalarının ardından temellere ilk harçlar döküldü.
Proje koordinatörü Murat Ulusoy, AA muhabirine, projede bir haftayı geride bıraktıklarını ve ikinci haftada ilk temeli attıklarını söyledi.
İnşaat yapılacak arazinin daha önce zemin etüdü yapılıp hazır bekletilen rezerv alanı olmasının kendilerine 1 aylık bir zaman kazandırdığını vurgulayan Ulusoy, "Binaları radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yapacağız. Binaların esas amacı içerisindeki insanları korumak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yaptırdığı tüm binalar, hem içerisindeki insanları korudu hem de kendini korudu. Depremde iyi sınav verdik." dedi.
Ulusoy, binaları 7 ayda tamamlamayı planladıklarını kaydetti.
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