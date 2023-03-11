Meral Akşener’den Hatay’da yalanlar serisi! Kalıcı konut ve prefabrik ev yalanları arşivle patladı

BİNALARIN İÇLERİ DÖKÜLÜYOR



Dönemin Gölcük Belediye Başkanı İsmail Barış, vatandaşların her gün kendilerine şikâyet için geldiğini belirterek şu açıklamayı yapmıştı;



"5 bin 190 kalıcı konut yapılıyor. Bin 622'si teslim edildi. Henüz kamulaştırma bile yapılmayan bin 200 hak sahibi var. Bunlar da tamamlandığında 5 bin konut açığımız geriye kalıyor. Bayındırlık Bakanlığı'nca yaptırılan binalardan vatandaşlar çok şikãyetçi. Binaların içleri dökülüyor. Dünya Bankası'nın yaptırdıkları çok daha iyi. Kanalizasyonu tamamlayıp kollektörü çalıştırmak için 1.5 trilyon liraya ihtiyacımız var. Parayı 2001 bütçesi bitti diye vermiyorlar. Gölcük foseptik olacak."



Öte yandan ayını dönemde İzmit'te de verilen sözler tutulmamıştı. Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen planlanan 17 bin 860 toplu konutun tamamı yapılamamış, sadece 7 bin 522 konutluk kısmı tamamlanmıştı.

KÜÇÜK KISMI TAMAMLANDI, ALTYAPI SORUNLARI MEVCUT, BAZILARINA HİÇ BAŞLANMADI BİLE...

18 Aralık 2001 tarihli Evrensel Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kalıcı konutların teslimi yapılan küçük bir kısmı olduğu ve bunlarda da altyapı sorunları nedeniyle boş olduğu belirtiliyor.



Bazı kalıcı konutların ise arazilerin kamulaştırmasında yaşanan sorunlar nedeniyle hiç başlanmadığı yazıyor.