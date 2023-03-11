Meral Akşener'den Hatay'da yalanlar serisi! Kalıcı konut ve prefabrik ev yalanları arşivle patladı
Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketinin ardından Millet İttifakı deprem bölgesinde siyasi amaçlarına yönelik açıklamalarını sürdürmeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Hatay'a giderken yaptığı konuşmada yaşanan depremi 1999 depremiyle kıyaslayarak "devlet çalışmıyor" algısı yaratmaya çalıştı. Ancak Akşener'in propagandası arşivlerle bozuldu. 1999'da prefabrik evlerin 40 günde teslim edildiğini, konutların hızlıca tamamlandığını iddia eden Akşener'i kendi yol arkadaşı Koray Aydın'ın ifadeleri yalanladı. Dönemin Bayındırklık Bakanı olan Aydın, prefabrik evlerin 105 gün sonra teslim edildiğini söylemişti. İşte detaylar...
6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 47 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.
DEVLET MİLLET EL ELE
Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken; muhalefet 'vakit birlik vakti' deyip kenetlenmek yerine enkaz üzerinde siyaset yapmayı tercih etti. Bunun en somut örneği asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da bir kez daha gözler önüne serildi.
99 DEPREMİNİ ÖRNEK VERDİ 'DEVLET ÇALIŞMIYOR' ALGISI YAPTI
Burada açıklamalarda bulunan Akşener, 99 depremi ile Kahramanmaraş depremlerini mukayese ederek 'Devlet çalışmıyor' algısını yaymak istedi.
99 depremini yaşadığını, bir depremzede olduğunu iddia eden Akşener, o dönemin koalisyon hükümeti ve Bayındırlık Bakanlığı'nın 40 gün içerisinde prefabrik evler yaptığını, bir - iki yıllık süreçte de sabit konutları tamamladığını savundu.
AKŞENER "40 GÜN" DEDİ, KORAY AYDIN 105 GÜNDE TAMAMLADIKLARINI SÖYLEDİ
Meral Akşener'in "Prefabrikler 40 günde teslim edildi" iddiasının aksine dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın verdiği ifadede 30 Kasım 1999'da prefabrik evlerin teslim edildiğni ikrar ediyor. Yani prefabrik evler depremzedelere 40 günde değil tam 105 gün sonra teslim edilmiş oluyor.
30 Mart 2005 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde Koray Aydın'ın ifadelerinin yer aldığı haberde bu durum somut bir şekilde karşımıza çıkıyor.
5 AĞUSTOS 2001
5 Ağustos 2001 tarihli Milliyet Gazetesi haberine göre; Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen kalıcı konutlar teslim edilememiş. Küçük bir kısmının teslimi yapılmış. Bunların ise elektrik, yol, su gibi alt yapısı tamamlanmadan teslim edilmiş.
Dönemin Bayındırlık Bakanı Koray Aydın, 22 Nisan 2000'de, kalıcı konutların ihalelerini yaparken 6 ay sonra konutların hazır olacağı sözünü vermişti.
Aydın'ın verdiği sözün üzerinden 6 değil 16 ay geçmiş, depremzedeler bir türlü konutlarına kavuşamamıştı. Yapılan inşaatlar tamamlanamamış, tamamlananların ise altyapısı eksik kalmıştı.
Arşivden ulaştığımız 2001 tarihli haberde; Elektrik, su, yol gibi altyapısı tamamlanmadan teslim edilen binalarda oturmak zorunda kalan depremzedelerin kızgın olduğuna da yer verilmiş.
BİNALARIN İÇLERİ DÖKÜLÜYOR
Dönemin Gölcük Belediye Başkanı İsmail Barış, vatandaşların her gün kendilerine şikâyet için geldiğini belirterek şu açıklamayı yapmıştı;
"5 bin 190 kalıcı konut yapılıyor. Bin 622'si teslim edildi. Henüz kamulaştırma bile yapılmayan bin 200 hak sahibi var. Bunlar da tamamlandığında 5 bin konut açığımız geriye kalıyor. Bayındırlık Bakanlığı'nca yaptırılan binalardan vatandaşlar çok şikãyetçi. Binaların içleri dökülüyor. Dünya Bankası'nın yaptırdıkları çok daha iyi. Kanalizasyonu tamamlayıp kollektörü çalıştırmak için 1.5 trilyon liraya ihtiyacımız var. Parayı 2001 bütçesi bitti diye vermiyorlar. Gölcük foseptik olacak."
Öte yandan ayını dönemde İzmit'te de verilen sözler tutulmamıştı. Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen planlanan 17 bin 860 toplu konutun tamamı yapılamamış, sadece 7 bin 522 konutluk kısmı tamamlanmıştı.
KÜÇÜK KISMI TAMAMLANDI, ALTYAPI SORUNLARI MEVCUT, BAZILARINA HİÇ BAŞLANMADI BİLE...
18 Aralık 2001 tarihli Evrensel Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kalıcı konutların teslimi yapılan küçük bir kısmı olduğu ve bunlarda da altyapı sorunları nedeniyle boş olduğu belirtiliyor.
Bazı kalıcı konutların ise arazilerin kamulaştırmasında yaşanan sorunlar nedeniyle hiç başlanmadığı yazıyor.
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