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Gaziantep’te kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu! İşte örnek konutlar...

Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle bir yanda depremin vurduğu illerde enkaz kaldırma çalışmaları bir yanda ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bunun yanından kalıcı konutlar için Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk kazma vuruldu. Bölgede 855 kalıcı konut inşa edilecek. İşte oradan yapılacak örnek konutlar…

A Haber
Giriş Tarihi: 24.02.2023 15:52
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Gaziantep’te kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu! İşte örnek konutlar...

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem Türkiye'yi derinden yaraladı. 11 ili etkileyen deprem bölgesinde binlerce konut yıkılırken, 43 binden fazla da can kaybı yaşandı.

İlki Kahramanmaraş'ın Pazarcık, ikincisi ise Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'yı direkt etkiledi.

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Gaziantep’te kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu! İşte örnek konutlar...

10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi toplam 108 bin 812 kilometre kare alanı vurdu. Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde 13,5 milyon insanı etkiledi. Bu rakam ise birçok ülkenin nüfusundan fazla.

Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle bir yanda depremin vurduğu illerde enkaz kaldırma çalışmaları bir yanda ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

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Gaziantep’te kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu! İşte örnek konutlar...

2 büyük depremden büyük hasar alan Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ise kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu.

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Gaziantep’te kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu! İşte örnek konutlar...

Çalışmaları takip eden A Haber muhabiri Murat Sekban şunları aktardı:

Afetzedelerin kalıcı konutlarına ulaşabilmesi için ekiplerin hummalı çalışması sürüyor. İhaleler yapıldı ve Nurdağı ile İslahiye'de çalışmalar başladı.

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Gaziantep’te kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu! İşte örnek konutlar...

İslahiye'de Değirmencik Mahallesi'nde 399 konutun inşası için bugün itibariyle kazmaya başladılar.