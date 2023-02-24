24 Şubat 2023, Cuma
Gaziantep’te kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu! İşte örnek konutlar...
Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle bir yanda depremin vurduğu illerde enkaz kaldırma çalışmaları bir yanda ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bunun yanından kalıcı konutlar için Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk kazma vuruldu. Bölgede 855 kalıcı konut inşa edilecek. İşte oradan yapılacak örnek konutlar…
Giriş Tarihi: 24.02.2023 15:52
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15