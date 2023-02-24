Gaziantep’te kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu! İşte örnek konutlar...

10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi toplam 108 bin 812 kilometre kare alanı vurdu. Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde 13,5 milyon insanı etkiledi. Bu rakam ise birçok ülkenin nüfusundan fazla.

Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle bir yanda depremin vurduğu illerde enkaz kaldırma çalışmaları bir yanda ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.