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Depremden etkilenen Kilis'e kalıcı konut! İnşaat çalışmaları başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2023
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Depremden etkilenen Kilis’e kalıcı konut! İnşaat çalışmaları başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kilis'te afetzedeler için inşa edilecek kalıcı konutların yapımına yönelik çalışmalar başladı.

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