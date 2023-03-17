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DSP seçimlerde kime destek verecek? Önder Aksakal: "Tercihimiz mutlaka istikrar yönünde olacaktır"

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 18.03.2023 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
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DSP seçimlerde kime destek verecek? Önder Aksakal: Tercihimiz mutlaka istikrar yönünde olacaktır

Türkiye 14 Mayıs'da sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Seçimlere sayılı günler kala partiler ittifak çalışmalarına da hız verdi. ÜDA PAR ve ANAP'tan Cumhur İttifakı'na destek mesajları gelirken ittifaka katılacağı konuşulan DSP'den de flaş bir çıkış geldi. A Haber canlı yayınında konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını belirterek, "Demokratik Sol Parti’nin tercihi mutlaka istikrar yönünde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Seçimler yaklaşırken siyaset arenasında heyecan da artıyor. 6'lı koalisyonun aylarca süren toplantı ve krizlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarma kararı aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve YSK'nın açıklamaları sonrası süreç resmileşirken partiler arasında ittifak temasları da devam ediyor.

HÜDA PAR VE ANAP'TAN DESTEK GELECEK

Son olarak 14 Mayıs seçimlerine 2 aydan daha az bir süre kala, Cumhur İttifakı'na katılacak yeni partiler için görüşmeler hızlandı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklarken, parlementoda temsil için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Anavatan'dan da Genel Başkan düzeyinde olumlu sinyal geldi.

Genel Başkan İbrahim Çelebi, "Resmen Cumhur İttifakı'nda değiliz ama inşallah katılacağız." ifadelerini kullandı.

DSP'DEN SİNYAL GELDİ

Yeniden Refah Partisi ile temaslar sürerken Demokratik Sol Parti'den de çok konuşulacak bir açıklama geldi.

A Haber'de canlı yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HDP'nin olduğu bir ittifaka destek vermeyeceklerini ve içinde olmayacaklarını belirtirken Cumhurbaşkanlığı için ise 'istikrar' vurgusu yaptı.

Aksakal şunları söyledi:

"Demokratik Sol Parti önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı düşürmüyor.

Çünlü Cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın gerçekçi boyutları olmadığını görüyoruz. Parlamento seçimlerinde etkin bir şekilde yer alacağız.

Vatanımızın bölünmez bütünlüğü milletimiz birliği ve güçlü ekonomi çok önemli. Biz de aktif olarak yer alacağız.

"MACERA ARAMA NOKTASINDA DEĞİLİZ"

Önümüzeki süreçte Türkiye büyük bir küresel kıskacın içerisindedir 3 tarafımız denizlerle 4 tarafımız düşmanlarla çevrilmiş 1 noktadadır. Macera arama noktasında değiliz.

Türkiye bu seçimde sorunların çözümünü pandemi sürecini geçirdik bütün dünyayı olumsuz etkileyen bir yapı… Ardından büyük bir deprem felaketi 11 ilimizi içine alan… Milyonlarca insanımızı olumsuz etkileyen bir dönem yaşadık. Sonra büyük bir sel felaketiyle de yüz yüze kaldık. Vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum.

"DSP'NİN TERCİHİ MUTLAKA İSTİKRAR YÖNÜNDE OLACAKTIR"

Bu sorunların çözümü için ve geleceğinin daha güvenli olması için bir maceraya mı yoksa istikrarı mı tercih edeceğinin oylamasını yapacak Türkiye. Demokratik Sol Parti'nin tercihi mutlaka istikrar yönünde olacaktır.

Seçimlerde bir taraftan da bütün siyasi yapılar bir ittifak çalışması içerisine girmiş durumdalar.

DSP ittifaklar içerisinde HDP'nin olduğu yapı içerisinde olmaz.

Az önce saydığım kriterlere uygun olan yapının DSP ile işbirliği talebi olması halinde yetkili kurumlarımız değerlendirecektir."

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