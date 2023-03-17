17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye İttifakı da cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Bağımsız olarak katılacak

Türkiye İttifakı da cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Bağımsız olarak katılacak

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.03.2023
ABONE OL
Türkiye İttifakı da cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Bağımsız olarak katılacak

Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal, "Türkiye İttifakı"nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Ahmet Özal, Türkiye İttifakı'nın genel başkanlarına kendisine güvendikleri ve aday gösterdikleri için teşekkür etti. Partisinden istifa ettiğini belirten Özal, cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katılacağını söyledi.

Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Vatanseverler Partisi, Yeniden Anavatan Partisi ve Yeni Yol Partisinin oluşturduğu "Türkiye İttifakı", ittifakın cumhurbaşkanı adayı için tanıtım toplantısı düzenledi.

Etkinlikte, ittifakı oluşturan partilerin genel başkanlarının katılımıyla Ahmet Özal'ın bağımsız cumhurbaşkanı adayı olmasını içeren Türkiye İttifakı protokolü imzalandı.

SEÇİMLERE BAĞIMSIZ KATILACAK

Ahmet Özal, Türkiye İttifakı'nın genel başkanlarına kendisine güvendikleri ve aday gösterdikleri için teşekkür etti. Partisinden istifa ettiğini belirten Özal, cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katılacağını söyledi.

Özal, siyaseti erken yaşlardan itibaren yakından takip ettiğini kaydederek "Rahmetli babam sayesinde Türkiye'nin iç ve dış siyasi meselelerinde hep yanında oldum, büyük tecrübeler kazandım. Sonraki yıllarda da siyaseti, teknolojiyi ve dünyadaki değişimleri yakından takip ettim. Türkiye bu değişimlere süratle hazırlanmalıdır, kaybedecek vakit de yoktur." dedi.

Partisinden istifa ederek bağımsız aday olmasın ilişkin de Özal, şunları kaydetti:

"Eğer Meclisle cumhurbaşkanı arasında problemler yaşanırsa devlet kitlenir. Devletin karar alamaması, problemleri çözememesi halinde bunun faturasını 85 milyon öder. Buna kimsenin hakkı yok. Devletin tepesinde mutlaka karşılıklı anlaşarak, doğru yolu bularak, ortak karar alınması için bağımsız ve tarafsız cumhurbaşkanı şarttır. Bizim geçmişten gelen tecrübelerimiz de bunu gösterir."

Twitter’da seçim operasyonu! ‘Sana özel’ seçim kampanyası TWİTTER'DA SEÇİM OPERASYONU! 'SANA ÖZEL' SEÇİM KAMPANYASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA