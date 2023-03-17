Türkiye İttifakı da cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Bağımsız olarak katılacak

SEÇİMLERE BAĞIMSIZ KATILACAK

Ahmet Özal, Türkiye İttifakı'nın genel başkanlarına kendisine güvendikleri ve aday gösterdikleri için teşekkür etti. Partisinden istifa ettiğini belirten Özal, cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katılacağını söyledi.

Özal, siyaseti erken yaşlardan itibaren yakından takip ettiğini kaydederek "Rahmetli babam sayesinde Türkiye'nin iç ve dış siyasi meselelerinde hep yanında oldum, büyük tecrübeler kazandım. Sonraki yıllarda da siyaseti, teknolojiyi ve dünyadaki değişimleri yakından takip ettim. Türkiye bu değişimlere süratle hazırlanmalıdır, kaybedecek vakit de yoktur." dedi.