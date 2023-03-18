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Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde Başkan Erdoğan’dan dev açılış! Gelibolu-Eceabat yolu 25 dakikaya düşecek

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Giriş Tarihi: 18.03.2023 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
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Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde Başkan Erdoğan’dan dev açılış! Gelibolu-Eceabat yolu 25 dakikaya düşecek

Son dakika haberleri... Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde, Gelibolu- Eceabat Devlet Yolu'nun açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde, Gelibolu- Eceabat Devlet Yolu'nun açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Bugün Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde, çerçevesinde 47,5 kilometrelik Gelibolu- Eceabat Yolu Projesi'nin 32 kilometrelik bölümü, Başkan Erdoğan tarafından halkın hizmetine açılacak.

Gelibolu-Eceabat yolu arasındaki seyahat süresi 25 dakikaya düşecek.

Seyahat süresi 20 dakika azalacak SEYAHAT SÜRESİ 20 DAKİKA AZALACAK

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