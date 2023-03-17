Togg'un üretim tesisini hedef alan Fatih Altaylı'ya Bakan Mustafa Varank'tan gönderme: "Bu üretim bandı var ya..."
Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG'un ön siparişi dün akşam saatlerinde başladı. Yerli otomobile talep yağarken, geçtiğimiz günlerde Togg üzerinden algı oluşturmaya çalışan muhalif isimler bir anda sessizliğe büründü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretim tesisi üzerinden Togg'u hedef alan Fatih Altaylı'yı tiye alarak, "Bu üretim bandı var ya… İzlemesi muhteşem!" ifadelerini kullandı.
24 SAATTE TALEP YAĞDI
Togg'dan yapılan açıklamada 24 saatte 22 bin 150 sipariş geldiği belirtilirken Togg Teknoloji Kampüsünden anlık görüntü paylaşıldı.
Yapılan açıklamada, "24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!" ifadeleri yer aldı.
27 MART'A KADAR DEVAM EDECEK
Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.
BAKAN VARANK'TAN FATİH ALTAYLI'YA GÖNDERME
Fatih Altaylı, geçtiğimiz yıl kasım ayında, Togg'un üretim bandının olmadığına yönelik yazısının ardından servis edilen Gemlik'teki fabrikaya ilişkin görüntüler için, "Görüntülerde ortada bir üretim bandı yok, sağda solda tek tük Togg'lar var. Mart'a kadar 3500 araç üretilip, tip onayı ve homologasyon için Almanya'ya yollanacak araçlar. Her gün elde 30 araç üretmek kolay olmaz. Üretim bandının devreye girmesi şart. İnşallah TOGG yönetimi yakın zamanda çalışmaya başlamış bir üretim bandı görüntüsünü servis eder de, bizim de içimiz rahatlar." ifadelerini kullanmıştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan akşam saatlerinde dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Varank, Fatih Altaylı'nın Togg ile ilgili, "Görüntülerde ortada bir üretim bandı yok, sağda solda tek tük Togg'lar var" sözlerini paylaştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sahura ne zaman kalkacağız 2023? İlk sahur hangi gün, saat kaçta? Diyanet takvimi...
- Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran'a Ferit'in ters köşesi...
- "Dur yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu topraklar..." 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...
- PYBS burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İOKBS bursluluk ödemeleri hangi tarihte yatar?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar yatacak?
- DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Yalı Çapkını 24. bölüm CANLI izle! Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!
- MEB 5 bin personel alımı son dakika! Kadro açıklandı, büro personeli, hemşire, mühendis! Başvuru ve alım şartları...
- Mart ayı SED yardım ödemeleri ne zaman yapacak 2023? SED yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- EYT'siz erken emeklilik tablosu netleşti! O tarihlere dikkat, 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! 3600 ve 5400 günle emeklilik! 2000 ila 2008 sigortalılar...
- Trafik cezalarına af geldi mi, silinecek mi 2023? Trafik cezası online borç ödeme ve sorgulama!
- GS- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konya maçı şifresiz mi? İlk 11'ler...