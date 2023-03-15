Afetlerin sayısı ve süresi neden arttı? Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı: "İklim değişikliği" vurgusu
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Profesörü Mikdat Kadıoğlu, Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketine ilişkin yaptığı değerlendirmede 'iklim değişikliğine' vurgu yaptı. Kadıoğlu, iklim değişikliğinin mevcut problemleri artırdığını vurguladığı açıklamasında, "Normalde sel, dünya var olduğundan beri sürekli var olan bir olay. Kuraklık da vardı ama iklim değişikliği bunların sayısını ve süresini artırıyor" diye konuştu.
Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selde hayatını kaybedenlerden birinin 1,5 yaşındaki çocuk olduğunu açıklarken; 25 kilometrelik bantta arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "Adıyaman'ın Tut ilçesine son 24 saatte metrekareye 136 milimete yağış düşmüştür. 1 konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp durumda olan 3 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.
AFETLERİN SAYISI VE SÜRESİ NEDEN ARTTI? PROF. DR. MİKDAT KADIOĞLU ANLATTI: "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ" VURGUSU
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Profesörü Mikdat Kadıoğlu, Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketine ilişkin yaptığı değerlendirmede 'iklim değişikliğine' vurgu yaptı.
Kadıoğlu, iklim değişikliğinin mevcut problemleri artırdığını vurguladığı açıklamasında, "Normalde sel, dünya var olduğundan beri sürekli var olan bir olay. Kuraklık da vardı ama iklim değişikliği bunların sayısını ve süresini artırıyor" diye konuştu.
"ENERJİ VERİMLİLİĞİ BEKA PROBLEMİ"
Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) tarafından düzenlenen etkinliğe video konferans ile katılan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Enerji verimliliği, bir ülkenin beka problemi, büyük bir ekonomik problemi. İklim değişikliği, bizim mevcut problemlerimizi de arttırıyor. Yani normalde sel dünya var olduğundan beri sürekli var olan bir olay, kuraklık da vardı. Ama iklim değişikliği bunların sayısını ve süresini arttırıyor. İklim değişikliğiyle ne kadar mücadele edersek, bu afetlerle de mücadele etmiş oluyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele etmek istiyorsanız, afetlerle mücadele etmek istiyorsanız sonuçta kullandığınız fosil yakıtlara dikkat etmek zorundasınız" ifadelerini kullandı.
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