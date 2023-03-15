Afetlerin sayısı ve süresi neden arttı? Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı: "İklim değişikliği" vurgusu

"ENERJİ VERİMLİLİĞİ BEKA PROBLEMİ"

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) tarafından düzenlenen etkinliğe video konferans ile katılan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Enerji verimliliği, bir ülkenin beka problemi, büyük bir ekonomik problemi. İklim değişikliği, bizim mevcut problemlerimizi de arttırıyor. Yani normalde sel dünya var olduğundan beri sürekli var olan bir olay, kuraklık da vardı. Ama iklim değişikliği bunların sayısını ve süresini arttırıyor. İklim değişikliğiyle ne kadar mücadele edersek, bu afetlerle de mücadele etmiş oluyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele etmek istiyorsanız, afetlerle mücadele etmek istiyorsanız sonuçta kullandığınız fosil yakıtlara dikkat etmek zorundasınız" ifadelerini kullandı.