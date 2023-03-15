Başkan Erdoğan önderliğine dev proje: Giresun'da 50 bin metrekarelik "Millet Ormanı" kurulacak

Açıklamada, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun şu görüşlerine yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, ülkenin dört bir yanında devam eden benzer çalışmalardan biri de Türkiye'nin parlayan şehri Giresun'a kazandırılacak. Millet Ormanı projesi hemşehrilerimiz için alternatif bir yaşam alanı olacaktır. Görev yaptığımız süre boyunca Giresun'umuza projelerimizle iz bırakmaya, Giresun'a yakışır olacak şekilde belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Millet Ormanının şehrimize çok yakışacağına ve bölgemize artı değer katacağına canı gönülden inanıyorum."