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IKBY'den düşen helikopterle ilgili flaş açıklama: PKK'lı teröristler var...

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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IKBY’den düşen helikopterle ilgili flaş açıklama: PKK’lı teröristler var...

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden bugün yapılan açıklamada, düşen helikopterde bulunanların bir kısmının PKK terör örgütü üyesi olduğu duyuruldu.

Bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın bazı sosyal medya hesaplarında "Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta TSK'ya ait helikopterin düştüğü"ne ilişkin iddia yer aldı.

"O BÖLGEDE TSK'YA AİT HELİKOPTER UÇUŞU YOK"
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.


*Düşen helikoperden görüntüler

PKK'LI TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU HELİKOPTER DÜŞTÜ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından bugün yapılan açıklamada, Duhok'ta dün düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğu duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kürdistan Bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi.

Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor."

Milli Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" şeklinde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

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