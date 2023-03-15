15 Mart 2023, Çarşamba
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HDP'nin 6'lı koalisyon üzerindeki baskısı: HDP çağrı yapıyor anında Millet İttifakı'nda karşılık buluyor
HDP 2019 yılında yerel seçimlerde İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde aday çıkarmadı ve Millet İttifakı adayını destekledi. 2019 yılında verilen destek, siyasi şantajı, tehditleri beraberinde getirdi. Millet İttifakı üyelerinin hdp şartlarına ılımlı yaklaşması, HDP'nin restlerine sessiz kalınması HDP'yi daha da cesaretlendirdi. İşte HDP'nin talep ettiği ve Millet İttifakı'nın uyguladığı ya da uygulayacağını vadettiği tüm gelişmeler...