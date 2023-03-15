Asrın felaketinde tarihimiz de yıkıldı! Binlerce yıllık cami ve kaleler böyle görüntülendi

KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ YOK OLDU

Depremin en fazla yıkıma uğrattığı Hatay'da şehrin kültürel dokusu bozuldu. Anadolu'nun en eski camilerinden Habib-i Neccar ve 16'ncı yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Ulu Cami depremle yerle bir oldu.

Sabah'ın haberine göre, Hatay İskenderun'da deprem sonucu ağır hasar gören Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, 151 yıl sonra aynı kaderi yaşadı. Kilise daha önce de yaşadığı depremle yıkımla yüz yüze gelmişti.