Asrın felaketinde tarihimiz de yıkıldı! Binlerce yıllık cami ve kaleler böyle görüntülendi
Türkiye 6 Şubat tarihinde saatler 04.17’yi gösterdiği sırada asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. 48 binden fazla canımızı kaybettiğimiz yıkımda binlerce yıllık cami ve kaleler de harabeye döndü.
Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın aralarında bulunduğu 10 kentte, ibadet merkezleri de depremden etkilendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; yaptığı incelemeler sonucunda, depremin yaşandığı şehirlerde, toplam bin 852 ibadethane ve tarihi eserin yıkıldığı tespit etti.
KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ YOK OLDU
Depremin en fazla yıkıma uğrattığı Hatay'da şehrin kültürel dokusu bozuldu. Anadolu'nun en eski camilerinden Habib-i Neccar ve 16'ncı yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Ulu Cami depremle yerle bir oldu.
Sabah'ın haberine göre, Hatay İskenderun'da deprem sonucu ağır hasar gören Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, 151 yıl sonra aynı kaderi yaşadı. Kilise daha önce de yaşadığı depremle yıkımla yüz yüze gelmişti.
BİRÇOK UYGARLIĞA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI
Antakya'da Altınözü Tokaçlı'da bulunan Rum Ortodoks Kilisesi yıkıldı, Antakya merkezdeki Rum Ortodoks Kilisesi ağır hasar gördü. Antakya Haçlı Prensliği'nin simgelerinden olan Kırıkhan'daki Darb-ı Sak Kalesi tamamen yıkıldı. Hatay'da İskenderun'da bulunan Karasun Mangants Ermeni Kilisesi de depremde büyük hasar gören yapılar arasında.
Gaziantep'te şehrin sembolü olarak görülen Gaziantep Kalesi, yaşanan depremde en fazla zarar gören yapılar arasında yer aldı. Nerdeyse harabeye dönen kale, Anadolu medeniyetlerinden Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'na kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştı.
BİNLERCE YILLIK CAMİLER AYAKTA KALMADI
Adıyaman'da da aynı manzaralar vardı. Kentin merkezinde bulunan ve 1515 yılında yapılan Ulu Cami, asrın felaketinde ayakta kalamadı. Tarihi Çarşı Camii'nden geriye ise sadece enkaz görüntüleri kaldı. Kahta Kalesi de depremin etkisiyle hasar gördü. Yıkıcı deprem, dünya miraslarına adını yazdıran Diyarbakır surlarında da yıkıma neden oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- RAMAZAN KOLİSİ 2023 Liste ve fiyatları | Tarım Kredi, Şok, BİM marketler tek tek açıkladı! 23 adet ürün 19 TL'ye geliyor!
- SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkes çembere girdi! Detaylar açıklandı, eksik primi olana derman olacak! Kısmi, 3600 ve 5400 günle emeklilik
- Osmanlı hekimlerinin şifa sırrı! Doğal afet sonrası dağıtılıyor! İşte her derde derman o reçete
- Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! "9 şiddetinde gerçekleşebilir" Kayseri, Sivas, Erzincan ve Malatya özellikle... Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?
- Fenerbahçe-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? FB-Sevilla UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- 700 bin işçi kulak kesildi! Geçici işçiye kadro tabloya eklendi! Bakan müjdeyi verdi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP...
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? 15 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu
- Torba yasa Bağkur affı kapsamda olacak mı? Torba yasada Bağkur tescil, 3600 kısmi emeklilik var mı?
- GSS BORÇ YAPILANDIRMA 2023 | GSS prim borcu affı nedir, kimlerin primi ödenecek? Başvurular ne zaman? Tarihler değişti!
- İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ! 2023 Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 65-72 YAŞ! Uzman tabip, diş tabibi, eczacı...
- LGS MART AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI! LGS ne zaman, hangi konular çıkacak? MEB yayımladı! 2023 Sözel, sayısal sorular...
- 3 damlası bile yetiyor! Salçadaki küflenmeyi ortadan kaldıran mucizevi yöntem! Bunu yaparsanız haftalarca saklayabilirsiniz!