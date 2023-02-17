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Depremde Gaziantep ve Hatay’da tarihi yapılar zarar gördü | A Haber yıkımı yerinde görüntüledi

A HABER ÖZEL | Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi olarak" adlandırılan 7.7 ve 7.7'lik depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hazreti Ukkaşe Türbesi ile çevresinde caminin de olduğu yapı yıkıldı. Diğer taraftan depremin derinden vurduğu Hatay'da da manzara kötü. Deprem sonrası Bayezid-i Bistami Türbesi'nde hasar meydana geldi. Dehşete düşüren depremde Darb-ı Sak Kalesi yıkıldı. İşte fotoğraflar…

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 17.02.2023 22:03
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Depremde Gaziantep ve Hatay’da tarihi yapılar zarar gördü | A Haber yıkımı yerinde görüntüledi

10 ilimizi vuran Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi"nde birçok tarihi ve kültürel yapıda hasar var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Depremde Gaziantep ve Hatay’da tarihi yapılar zarar gördü | A Haber yıkımı yerinde görüntüledi

NURDAĞI'NDA ÜZÜCÜ FOTOĞRAF

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hazreti Ukkaşe Türbesi ile çevresinde caminin de olduğu yapı yıkıldı.

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Depremde Gaziantep ve Hatay’da tarihi yapılar zarar gördü | A Haber yıkımı yerinde görüntüledi

Ancak türbenin içerisindeki sanduka zarar görmedi.

Detayları A Haber Muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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Depremde Gaziantep ve Hatay’da tarihi yapılar zarar gördü | A Haber yıkımı yerinde görüntüledi

HZ. UKKAŞE TÜRBESİ VE ÖZELLİKLERİ

Nurdağı'nın Durmuşlar köyünde bulunan Hazreti Ukkaşe'nin (r.a.) türbesine, Nurdağı Gaziantep istikametinden 2 KM. gittikten sonra sağa dönülerek 17 KM. uzaklıktadır.

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Depremde Gaziantep ve Hatay’da tarihi yapılar zarar gördü | A Haber yıkımı yerinde görüntüledi

HZ. UKKAŞE KİMDİR?

Yapılan araştırmalarda, türbenin Resulllah (sav)'in arkadaşlarından Ukkaşe b. Mihsan el-Esedi (ra) adına yapıldığı saptanmıştır.

Asıl adı Ukkaşe b. Mihsan el-Esedi (ra) olan Hazreti Ukkaşe, kimi zaman Ökkaşe diye de zikredilmektedir.