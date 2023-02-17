Depremde Gaziantep ve Hatay’da tarihi yapılar zarar gördü | A Haber yıkımı yerinde görüntüledi

A HABER ÖZEL | Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi olarak" adlandırılan 7.7 ve 7.7'lik depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hazreti Ukkaşe Türbesi ile çevresinde caminin de olduğu yapı yıkıldı. Diğer taraftan depremin derinden vurduğu Hatay'da da manzara kötü. Deprem sonrası Bayezid-i Bistami Türbesi'nde hasar meydana geldi. Dehşete düşüren depremde Darb-ı Sak Kalesi yıkıldı. İşte fotoğraflar…