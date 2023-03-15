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Türkiye ve Rusya arasında önemli görüşme!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2023
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Türkiye ve Rusya arasında önemli görüşme!

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı ele aldı.

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