Depremde hasar gören tarihi Habib-i Neccar Camisi'ni AK Parti belediyeciliği onaracak
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu'nun ilk camilerinden Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yaptıklarını bildirdi.
Altay, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen mart ayı toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yürütülen yardımlar ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu, bu süreci de en kısa sürede atlatacağını vurgulayan Altay, "Geride kalanların, hayatına bir an önce dönmesiyle ilgili ciddi bir çalışma yürütülüyor. Bir taraftan da depremi yaşamayan bizim gibi şehirler için bu da aslında bir hazırlık fırsatı verdi. Bundan sonra şehrimizi felaketlere dirençli hale getirmeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Altay, depremle yerle bir olan Habib-i Neccar Camisi'nin Müslümanlar açısından büyük bir manevi öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Konya, Antakya'da gönülleri fetheden bir şehir oldu. Hatay-Konya kardeşliğini taçlandırmak adına Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Habib-i Neccar Camisi'ni yapma konusunda bir uzlaşıya vardık. Kültürel mirasımız Habib-i Neccar Camisi'ni Konya olarak restore etmek istiyoruz. Hayırlı haberi tüm dünyaya vermek için heyecan duyuyorum. Ecdadın emanetine hep birlikte sahip çıkacağız inşallah. Allah'ın izniyle bu da Konya'ya nasip olacak. Meclis'imizden yetki alıp gerekli protokolleri yaparak bir an önce rölevesine başlamayı istiyoruz."
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