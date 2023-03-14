Depremde hasar gören tarihi Habib-i Neccar Camisi’ni AK Parti belediyeciliği onaracak

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu, bu süreci de en kısa sürede atlatacağını vurgulayan Altay, "Geride kalanların, hayatına bir an önce dönmesiyle ilgili ciddi bir çalışma yürütülüyor. Bir taraftan da depremi yaşamayan bizim gibi şehirler için bu da aslında bir hazırlık fırsatı verdi. Bundan sonra şehrimizi felaketlere dirençli hale getirmeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.