AK Parti'de 14 Mayıs seferberliği! Tüm teşkilat seçim günü sandık başında
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için AK Parti seçim seferberliği başlattı. AK Parti, bu seçimde sandık güvenliği için 2 milyon partilinin sandık başında olacağı bilgisini verdi. Türkiye genelinde kurulacak yaklaşık 200 bin sandığın güvenliğine özel önem verilirken, bu seçimde de seçim sonuçlarına en hızlı şekilde ulaşılacağı vurgulandı.
Her bir sandıkta güvenliği sağlayacak teşkilat üyelerinin olduğunu belirten AK Partili kurmaylar, bazı sandıklarda bulunan kişi sayısının ise daha fazla olacağını aktardı.
Sandık kurulu üyesinden yedek müşahitlere, okul kat sorumlularından kadın ve gençlik kollarından gelen müşahitlere kadar seçim günü tüm teşkilatların sandık başında olacağı belirtildi.
"Türkiye'de seçim sonuçlarını bizden daha iyi ve önce alacak hiçbir parti yoktur, olamaz. Adına SAS diyoruz. Ama sadece sonuç almıyor, oraya ilişkin bir takım değerlendirmeler ve karşılaştırmalarda yapıyor.
Böyle bir sistemi 2014'ten beri uyguluyoruz. Üstüne koya koya geldik. Bu sefer çok daha eğildik üstüne."
TÜM KARARLAR İNCELENDİ KİTAPÇIKLAR OLUŞTURULDU
YSK'nın gelmiş geçmiş bütün kararlarını didik didik inceleyen AK Partililer, ortaya çıkabilecek bütün sorunları matbu dilekçelere bağladılar. Matbu dilekçelere de ilgili YSK kararlarının neler olabileceği belirlendi.
Bu konuya ilişkin program ve kitapçıklar yazıldı, kurgular oluşturuldu. Her konuyu detaylı olarak çalışan ekipler, çalışmaları peyderpey devreye sürmek suretiyle işleteceklerini ifade etti.
MÜKERRER OY KULLANILAMAZ
Mükerrer oy kullanımının imkânsız olduğunu ifade eden yetkililer, seçmen listesinin belli olduktan sonra seçmenlerin çadır kentte ya da konteyner kentlerde yaşamalarının oy kullanmalarına bir engel olmadığını ifade etti.
Oy verecek kişilerin askı listesinde isimlerinin olacağı ve oy kullanacak kişi dışında başka birilerinin oy kullanmasının ihtimal dahilinde olmadığı vurgulandı.
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