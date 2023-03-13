13 Mart 2023, Pazartesi
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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başında! İşte en çok merak edilen soruların yanıtları
Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Ülke genelinde saat 08.00 ile 17.00 arasında oy verilecek. Seçimlere ilişkin yasaklar ve kararlar belli olurken deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için de ek önlemler alındı. Deprem bölgesinde kaç seçmen var, kaç milletvekilini kapsıyor? Seçmenlerin adres değişikliklerini ne zamana kadar yapması gerekecek? Depremzedeler yeni adres beyanını nasıl yapacak? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, Yüksek Seçim Kurulu’ndan detayları aktardı.