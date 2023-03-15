6’lı koalisyonda milletvekili pazarlığı CHP’de kriz yarattı! Masada liste depremi





İşte masadaki dört sağ partinin ittifak içinde bir ittifak oluşturma ve ortak listeyle seçime giderek yüzde 7 barajını aşma projeleri de Kemal Bey'in sözünden çark etme olasılığına karşı bir formül, bir koz.

Ne var ki Akşener depreminde olduğu gibi muhtemelen bu depremin kazananı da Kılıçdaroğlu olacak. Zira Akşener'le birlikte İmamoğlu ve Yavaş'ı da yiyen Kemal Bey, Babacan'ı da, Davutoğlu'nu da, Karamollaoğlu'nu da, Uysal'ı da tabeladan ibaret partilerin lideri pozisyonuna düşürdü. Sokağa çıkamaz hale getirdi.