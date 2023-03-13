Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu... 14 Mayıs'a doğru son kamuoyu yoklaması...
2023 seçimlerine 61 gün kalırken son anket çalışmasının sonuçları da açıklandı. Deprem sonrası yapılan ve 3 bin vatandaşın katıldığı seçim anketinin sonuçları Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında açıkladı. İşte 14 Mayıs'a doğru gidilen yolda son sonuçlar...
2023 seçimlerine artık sayılı bir süre kalırken anket çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında deprem sonrası yapılan son anket sonuçları paylaştı.
Aktaş yapılan anketin Türkiye'nin farklı bölgelerinden 3 bin vatandaş arasında yapıldığını ifade ederken bu kişilere depremzedelerin de dahil edildiğinin altını çizdi.
"6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem, ülkemizin bugüne kadar gördüğüm büyük felakettir"
Evet katılıyorum %96,5 | Hayır katılmıyorum %3,5
"Depremden sonra devletin tüm kurumlarının büyük bir gayretle ve samimiyetle mücadele ettiğini düşünüyorum"
Evet katılıyorum %63,6 | Hayır katılmıyorum %36,4
"AFAD öncülüğünde depremden etkilenen vatandaşlarımızın diğer şehirlere tahliye edilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?"
Olumlu buluyorum %83,6 | Olumsuz buluyorum %16,4
"Sizce Türkiye bu depremlere karşı yeterince hazırlıklı mıydı?"
Hayır hiç hazırlıklı değildi %78,4 | Kısmen hazırlıklıydı %14,3 | Evet yeterince hazırlıklıydı %7,3
Yeniden yapılanma sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu daha başarılı olurdu?
Recep Tayyip Erdoğan %65,1 | Kemal Kılıçdaroğlu %34,9
Sizce muhalefet iktidarda olsaydı bölge bir adoğal afet ile baş edebilir miydi?
Hayır %67,6 | Evet 32,4
AK PARTİ KAYIP YAŞAMADI
İhsan Aktaş yaptığı açıklamada oy oranlarında AK Parti'nin deprem sonrasında bir kayıp yaşamadığının altını çizdi.
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