Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu... 14 Mayıs’a doğru son kamuoyu yoklaması...

"Depremden sonra devletin tüm kurumlarının büyük bir gayretle ve samimiyetle mücadele ettiğini düşünüyorum"

Evet katılıyorum %63,6 | Hayır katılmıyorum %36,4

"AFAD öncülüğünde depremden etkilenen vatandaşlarımızın diğer şehirlere tahliye edilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?"

Olumlu buluyorum %83,6 | Olumsuz buluyorum %16,4

"Sizce Türkiye bu depremlere karşı yeterince hazırlıklı mıydı?"

Hayır hiç hazırlıklı değildi %78,4 | Kısmen hazırlıklıydı %14,3 | Evet yeterince hazırlıklıydı %7,3