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Koalisyonun 7. ortağı Almanya'da PKK etkinliğine katıldı! HDP'li Sezai Temelli seçimler üzerinden terörist başı Öcalan'a selam gönderdi

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Giriş Tarihi: 12.03.2023 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
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Koalisyonun 7. ortağı Almanya’da PKK etkinliğine katıldı! HDP’li Sezai Temelli seçimler üzerinden terörist başı Öcalan’a selam gönderdi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin vekili Sezai Temelli, Almanya'da düzenlenen, PKK paçavraları ile donatılan ve terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük naralarının atıldığı sözde Nevruz etkinliğine katıldı. Temelli, zafer işareti yaparak geldiği kürsüde, seçimde iktidarı göndereceklerini öne sürüp Öcalan'a selam gönderdi.

Seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs'ta oy verme başlangıç saati 08.00, bitiş saati 17.00 olarak belirlendi.

Siyasi partiler, seçimlere kısa bir süre kalan ittifak çalışmalarını hızlandırdı. Terör örgütü PKK'nın 'gizliden' destek verdiği 6'lı koalisyon, aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Kılıçdaroğlu'na ilk tebrik ortağı HDP'den geldi. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP liderini genel merkeze beklediklerini ifade etti. İYİ Parti kanadı ise HDP ile yan yana görünmemek adına, HDP'nin masadaki varlığını reddetti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Meral Akşener'den farklı şekilde, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. HDP'nin var olma hakkını tanıyoruz" açıklamasını yaptı.

KOALİSYONUN 7. ORTAĞI ALMANYA'DA PKK ETKİNLİĞİNE KATILDI!

Yaşananlar sıcaklığını korurken masanın 7. ortağı HDP'nin vekili Sezai Temelli, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen PKK paçavraları ile donatılan ve terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük naralarının atıldığı sözde Nevruz etkinliğine katıldı.

HDP'Lİ SEZAİ TEMELLİ SEÇİMLER ÜZERİNDEN TERÖRİST BAŞI ÖCALAN'A SELAM GÖNDERDİ

Temelli, zafer işareti yaparak geldiği kürsüde, seçimde iktidarı göndereceklerini öne sürüp Öcalan'a selam gönderdi.

Temelli skandal açıklamasında, "Artık zamanıdır. Bu köhne düzenden, bu sistemden bu iktidardan kurtulma zamanıdır. Bu düzeni değiştirecek bir yolumuz var. Bize bu yolu açan bizi oluşturan sayın Abdullah Öcalan'a da selam olsun" ifadelerini kullandı.

PKK ELEBAŞI KARASU'DAN ALTILI MASA'YA DESTEK: "TOPLUMDA UMUT YARATTILAR ERDOĞAN'I DEVİRECEĞİZ"

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu yayınladığı video ile Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren altılı koalisyonu destek verdi. Depremin ardından Altılı Masa'nın gücünün daha da arttığını söyleyen elebaşı, "Erdoğan'a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak" dedi.

Dökülen kanlardan ikisi de sorumlu!
PKK’dan altılı koalisyona destek!
HDP’li Temelli Almanya’da PKK etkinliğine katıldı HDP'Lİ TEMELLİ ALMANYA'DA PKK ETKİNLİĞİNE KATILDI

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