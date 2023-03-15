Meral Akşener sel felaketi üzerinden siyaset devşirdi: Fotoğraflara rağmen "Hükümet köstek oluyor" iftirası

AKŞENER'DEN HÜKÜMETE "KÖSTEK OLUYORLAR" İFTİRASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla afet bölgesine destek ekibi gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden hükümete yüklenerek "köstek oluyorlar" dedi.

Akşener, yaptığı paylaşımda, "Allah razı olsun, ayaklarınıza taş değdirmesin... Her ne kadar hükûmetin başı ve liyakatsiz ekibi, bu fedakârlığa destek olacağına köstek olmayı seçse de; Artık bu kötülüğün sonuna geliyoruz. Hiç merak etmeyin; Milletimizle birlikte tarih yazacağız!" ifadelerini kullandı.