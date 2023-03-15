Meral Akşener sel felaketi üzerinden siyaset devşirdi: Fotoğraflara rağmen "Hükümet köstek oluyor" iftirası
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerde olduğu gibi Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketi üzerinden de siyaset devşirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla afet bölgesine destek ekibi gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden hükümete yüklenerek "köstek oluyorlar" dedi.
Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı.
Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış can kayıplarına yol açtı. Adıyaman'da bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da ise sel nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirdi.
Kayıp 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki kuvvetli yağışların bu akşam geç saatlere kadar etkili olacağını bildirdi.
Öte yandan Diyarbakır'da da beklenen yağış nedeniyle Silvan yolu üzerindeki çadırkent için tahliye kararı verildi.
MUHALEFET FELAKET ÜZERİNDEN SİYASET DEVŞİRDİ
Tüm Türkiye'yi üzen gelişme sonrası muhalefet partisi temsilcileri ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde olduğu gibi felaket üzerinden yine siyaset devşirdi.
AKŞENER'DEN HÜKÜMETE "KÖSTEK OLUYORLAR" İFTİRASI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla afet bölgesine destek ekibi gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden hükümete yüklenerek "köstek oluyorlar" dedi.
Akşener, yaptığı paylaşımda, "Allah razı olsun, ayaklarınıza taş değdirmesin... Her ne kadar hükûmetin başı ve liyakatsiz ekibi, bu fedakârlığa destek olacağına köstek olmayı seçse de; Artık bu kötülüğün sonuna geliyoruz. Hiç merak etmeyin; Milletimizle birlikte tarih yazacağız!" ifadelerini kullandı.
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