Koalisyonla Türkiye’yi bekleyen kara günler! Eski bakan Akarcalı acı tecrübeleri gözler önüne derdi: Türkiye kazanımlarını hep kaybetti

100 GÜN HÜKÜMET KURULMASINI BEKLEYEN MİLLET

14 Ekim 1973 seçimlerinde Bülent Ecevit'in CHP'si yüzde 33.3 oy olarak 1. parti olarak ipi göğüsledi. Süleyman Demirel'in Adalet Partisi ise 29.8 oy oranıyla 2. parti oldu. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Bülent Ecevit'e görev verdi ancak Ecevit bir türlü yeni hükümeti kuramadı ve 7 Kasım'da görevi devretti. Bu kez görev Demirel'e tevdi edildi. Demirel de hükümeti kuramayınca Cumhurbaşkanı Korutürk radyoda en çok oy alan 2 parti olan "AP-CHP" koalisyonu kurulmasını söyleyerek aksi takdirde ordunun müdahale edebileceği imasında bulundu. Hükümet kurma krizi 100 gün boyunca devam etti.

100 GÜNLÜK KRİZDEN SONRA 10 AYLIK HÜKÜMET

Koalisyon görüşmelerinde bu kez CHP ve Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi arasında görüşmeler başladı. Yapılan pazarlıklar sonucunda hükümet 16 Ocak 1974 günü yani 14 Ekim 1973 günü yapılan seçimden 3 ay sonra hükümet kurulabildi. Koalisyon 2 parti arasındaki ideolojik anlaşmazlıklar yüzünden 10 ay kadar sürdü."