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CHP'lileri korkutan pazarlık! Kılıçdaroğlu hangi partiye kaç vekil vadetti? Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın ilk hedefi Meclis'te grup kurmak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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CHP’lileri korkutan pazarlık! Kılıçdaroğlu hangi partiye kaç vekil vadetti? Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın ilk hedefi Meclis’te grup kurmak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklemeleri karşılığında Saadet Partisi, DEVA, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'ne 54 milletvekili verileceğini açıklamıştı. Masadaki vekil pazarlığında gelinen son noktanın Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne 20, Saadet Partisi'ne 10 ve Demokrat Parti'ye 4 vekil verileceği yönünde. Kılıçdaroğlu'nun 54 vekil vererek aday olması, CHP'li vekilleri yeniden aday olamama endişesine sokarken, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Davutoğlu ve Babacan'ın ilk hedefinin mecliste grup kurmak olduğu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun zamandır yapılan pazarlıkların son virajında, masadaki liderlere bol bol koltuk dağıttı.

Adaylığının kabul edilmesi için her siyasi lidere cumhurbaşkanı yardımcılığı ve her siyasi partiye bir bakanlık mutabakatına imza atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya sunduğu milletvekili formülü de belli oldu.

AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, CHP'den en büyük payı alan isimler oldu.

HANGİ PARTİYE KAÇ VEKİL VERİLDİ?

Yapılan pazarlıklar kapsamında Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne 20'şer milletvekili verilecek.

Yeniden Refah Partisi'nin kurulmasıyla büyük yara alan Saadet Partisi ise 10 milletvekili alacak.

Masanın en küçük ortağı Demokrat Parti ise 4 milletvekili konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile büyük oranda anlaştı.

CHP'Lİ VEKİLLERDE GERGİN BEKLEYİŞ?

CHP Lideri'nin adaylığının kabul edilmesi için küçük partilere fazlasıyla milletvekili vermesi, CHP'nin mevcut milletvekillerini de endişeye soktu.

Öyle ki; küçük partiler önemli illerde üst sıralara talip oldu. Bunlardan biri Konya.

CHP'nin sadece 1 milletvekili çıkarabildiği Konya'da, birinci sırayı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu istedi.

KOLTUK PAZARLIĞI BİTMEDİ: KİM HANGİ BAKANLIĞI İSTİYOR

Bakanlıkların paylaşımı konusunda da partiler arasında tam mutabakat sağlanabilmiş değil.

Masadaki her partiye birer bakanlık verilecek ancak bazı kritik bakanlıklar için partiler arasında yarış var.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi yönetimin kendisinde olmasını istedi.

Bu öneriye İyi Parti cephesi şiddetle karşı çıkıyor.

İyi Parti, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da kendilerinde olmasını istiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bazı bakanlıkların ikiye bölünmesini ve yeni bakanlıkların kurulmasıyla herkese fazlasıyla koltuk vermeyi planlıyor.

Bu planlara göre Kültür ve Turizm Bakanlığı da ikiye bölünecek.

Seçimlerin kazanılması durumunda; Kültür Bakanlığı Saadet Partisi'ne, Turizm Bakanlığı ise Demokrat Parti'ye verilebilir.

6 siyasi parti genel başkanının imzaladığı mutabakata göre; her partiye bir bakanlık verilecek. Geri kalan bakanlıklar ise partilerin oy oranlarına göre dağıtılacak.

MASA SALLANTIDA

14 Mayıs 2023'te yapılması planlanan seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yaşanan krizlerin gölgesinde nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

Masadan her an kalkabilecek izlenimi veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday açıklamasının yapıldığı anlarda üzgün halleriyle dikkat çekmişti.

Akşener’in yüzü neden asıktı? AKŞENER'İN YÜZÜ NEDEN ASIKTI?
Aslı Baykal’dan Akşener’e Kılıçdaroğlu uyarısı ASLI BAYKAL'DAN AKŞENER'E KILIÇDAROĞLU UYARISI
6’lı koalisyonun karikatürü oldu 6'LI KOALİSYONUN KARİKATÜRÜ OLDU
Her seçimi kaybetmesiyle bilinir "HER SEÇİMİ KAYBETMESİYLE BİLİNİR"
Bay Bay Kemal resmen aday! BAY BAY KEMAL RESMEN ADAY!

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