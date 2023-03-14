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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'deprem' vizyonu: "Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum"

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Giriş: 14.03.2023 20:59
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği iller arasında yer alan Hatay'da yaptığı konuşmada, depremin şiddetinin derece ile ölçüldüğünü ifade etti. Çevresindekilerin uyarısıyla sözlerini düzeltmeye çalışan Kılıçdaroğlu, "Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
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