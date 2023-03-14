14-15 Mart İstanbul'da deprem olacak mı, var mı? Bu gece deprem bekleniyor mu? AFAD son depremler listesi...
"Bu gece deprem bekleniyor mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar sonrasında konu hakkında detaylar merak ediliyor. Hal böyle olunca, "Bu gece deprem bekleniyor mu? 14-15 Mart deprem olacak mı, var mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...
"Bu gece deprem bekleniyor mu? 14-15 Mart deprem olacak mı, var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler büyük bir felaketle sonuçlandı. Deprem sonrası yaralar sarılırken gözler İstanbul'daki olası deprem yorumlarına çevrildi. Peki, bu gece deprem bekleniyor mu? 14-15 Mart deprem olacak mı, var mı? AFAD son depremler listesi...
DEPREMLER ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ?
Yapay zeka algoritmaları kullanarak depremi önceden tespit etmemizi sağlayacak kodları bulmaya çalışan farklı çalışmalar son birkaç yıldır yapılıyor. Günümüzde sadece olmuş bitmiş ve ölçümlenmiş olan mikro sarsıntıların verileri süper bilgisayarlara işlenebiliyor. Henüz sahada anlık olarak bu verilerin işlenmesi ve gerçek zamanlı öngörüler oluşturulması mümkün değil.
Bu nedenle çalışmanın sonucu büyük depremlerin yeri ve zamanının öngörülebileceğini ileri sürmüyor ancak öncül sarsıntıların nasıl işlediğinin anlaşılmasıyla, tüm büyük depremler öngörülemese bile, artçı deprem tahminlerine ilişkin ciddi bir destek sağlanacağı ifade ediliyor.
Bu da sadece mikro sarsıntılara bakarak sağlanan erken uyarı sistemlerinde 10 binde bir düzeyindeki deprem olasılığı paydasının binde 1'e düşmesini sağlayabilir.Olası depremler, bilimsel veriler eşliğinde öngörülse de kesin bir deprem tarihi vermek imkânsızdır.
Örneğin, uzmanlar 1999'dan itibaren Marmara bölgesinde 7 büyüklüğü civarında bir deprem bekliyor ancak bu öngörü "3 yıl sonra 7 büyüklüğünde bir deprem olacak." şeklinde yapılamaz.
Çinli deprem bilimcileri Guangzhou ve Hong Kong yakınlarında bir deprem uyarısında bulunarak herkesin dışarıda uyumasını sağlamışsa da herhangi bir deprem yaşanmadı.Depremi önceden anlattığı düşünülen işaretler ve deprem arasında bilimsel bir ilişki henüz bulunamadı. Depremlerin önceden bilinmesi için son 30 yılda yapılan çalışmalardan kesin bir sonuç alınamadı.
BU GECE DEPREM BEKLENİYOR MU?
Konu hakkında uzman isimler tarafından herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
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