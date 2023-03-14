Konya deprem son dakika 2023! 14 Mart Konya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

14 Mart Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler için araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de birçok bölgede yaşayan vatandaşlar güne depremle uyandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 14 Mart Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...