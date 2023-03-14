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Konya deprem son dakika 2023! 14 Mart Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

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Giriş Tarihi: 14.03.2023
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Konya deprem son dakika 2023! 14 Mart Konya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

"14 Mart Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçılar yaşanmaya devam ediyor. Ankara'da yaşayan vatandaşlar depremin kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, 14 Mart Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

14 Mart Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler için araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de birçok bölgede yaşayan vatandaşlar güne depremle uyandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 14 Mart Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AKDENİZ'DE 5,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 4,22 kilometre derinlikte oldu.

14 MART KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Konya'nın Selçuk ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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