Saadet Partililerden Temel Karamollaoğlu’na yaylım ateşi: Erbakan’ı hapse atmaya çalışanlara nasıl destek verirler

TAYYİP ERDOĞAN'I DESTEKLEYEREK 7'Lİ ÇETEYE İMKAN VERMEYECEĞİZ"

Erbakan'ın mezarı başında dua ederek ülkenin 7'li çeteye kaptırmaması gerektiğini belirten Ahmet Tosun, "Erbakan hocamızın davası milli görüşçüler olarak davamız belli Cumhurbaşkanımızla ters düşmemize rağmen bizi temsil eden sadece o kaldı. Saadet Partisinin altılı masada olması CHP ve perde arkasındaki HDP'ye destek vermesi biz milli görüşçüleri çok üzüyor.

Saadet Partisi milli görüşçülükten çıkmış ve yolunu kaybetmiştir. Allah bu ülkeyi düşmanlık besleyen güçlere fırsat vermesin. Hocamız hiçbir zaman bunlara meyil etmezdi. Milli görüşçülerde bu yanlış yoldan mutlaka geri dönecek ve Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verecektir" dedi