Saadet Partililerden Temel Karamollaoğlu'na yaylım ateşi: Erbakan'ı hapse atmaya çalışanlara nasıl destek verirler
6'lı masa koalisyonunda yer alan Saadet Partisi'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesine onay vermesi milli görüşe gönül veren vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın Zeytinburnu Merkez Efendi Mezarlığı'ndaki kabri başında dua eden Mustafa Bayraktar, milli görüşlülerin teröristlere destek vermeyeceğini, verilmesi halinde ülkenin bölünüp uçuruma sürükleneceğini savundu.
Altılı masanın ana muhalefet Partisi CHP'nin Erbakan'ın hapise atmaya çalıştığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kanun çıkararak Erbakan'ı hapise atılmaktan kurtardığını belirten Mustafa Bayraktar, "Erbakan'ı hapise atmaya çalışan HDP destekli CHP'ye destek veren Saadet Partisi genel başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Erbakan'ın Saadet Partisini temsil etmiyor"dedi.
"CHP VE GÖLGESİ HDP'Yİ DESTEKLEYEN SAADET PARTİSİ MİLLİ GÖRÜŞTEN ÇIKTI"
Temel Karamollaoğlu'nun "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" sözlerine tepki gösteren Mustafa Bayraktar, "Temel Karamollaoğlu Altılı masada Rahmetli Erbakan'ı hapise atmaya çalışan CHP'yi ve dışarıdan destek veren terör örgütünün partisi HDP'yi desteklemesinden dolayı milli görüşten çıktı ve yolunu kaybetti.
Saadet Partisi'ni temsil ettiğini ve CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına destek veren Karamollaoğlu, milli görüşün tabanının CHP'ye oy vermeyeceğini bilmiyormu.
Erbakan Hoca asla Türkiye'nin başına bir CHP'li getirme operasyonuna dâhil olmazdı, altılı masada asla yer almazdı. Altılı masaya hizmet edenler Saadet Partisini temsil etmiyorlar.
Teröristlere destek verilir mi Milli görüşçüler olarak bunu kabul etmiyoruz. Zaten Saadet Partisindeki milli görüşçülerde bunu kabul etmiyoruz diye bildiri yayınladılar. Milli görüşün tabanı CHP'ye oy vermez. Bu millet uyanık olmalı ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek vererek 7'li çeteye imkan vermeyip Türkiye'yi teslim etmemeliyiz" diye konuştu.
TAYYİP ERDOĞAN'I DESTEKLEYEREK 7'Lİ ÇETEYE İMKAN VERMEYECEĞİZ"
Erbakan'ın mezarı başında dua ederek ülkenin 7'li çeteye kaptırmaması gerektiğini belirten Ahmet Tosun, "Erbakan hocamızın davası milli görüşçüler olarak davamız belli Cumhurbaşkanımızla ters düşmemize rağmen bizi temsil eden sadece o kaldı. Saadet Partisinin altılı masada olması CHP ve perde arkasındaki HDP'ye destek vermesi biz milli görüşçüleri çok üzüyor.
Saadet Partisi milli görüşçülükten çıkmış ve yolunu kaybetmiştir. Allah bu ülkeyi düşmanlık besleyen güçlere fırsat vermesin. Hocamız hiçbir zaman bunlara meyil etmezdi. Milli görüşçülerde bu yanlış yoldan mutlaka geri dönecek ve Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verecektir" dedi
SAADET PARTİLİ İLÇE BAŞKANI GÜLYAVŞA, "ONLARI İKNA ETME GÜCÜMÜZ VAR"
Türkiye'nin dönem başbakanlarından Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın mezarında dua eden Saadet Partisi Konya Karatay İlçe Başkanı Fatuma Gülyavşa, "Zamanında Erbakan hocamızda Ecevit'e koalisyon yaptı.
Altılı masada olmamızın sebebi onları ikna etme gücümüzün olmasıdır. Biz kucaklaşmak için birlikteyiz. Her partide CHP'ye yakın olanlar var" şeklinde konuştu.
BELÇİKA'DAN ÖĞRENCİLER ERBAKAN'IN MEZARINDA DUA ETTİLER
Avrupa Milli Görüş'ten mezuniyet gezisi için Belçika İbni Sina İmam Hatip Lisesi'nden gelen öğrenciler Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın mezarı başında dua ettiler.
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