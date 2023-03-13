CHP’den İzmir'de TOKİ projesine çelme! Vatandaş CHP’li belediyeyi protesto etti: Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?
Hatay, İstanbul, Diyarbakır başta olmak üzere çok sayıda şehirde kentsel dönüşüme karşı her fırsatta engel olmaya çalışan CHP'nin, İzmir Karabağlar'daki TOKİ projesine de çelme taktığı ortaya çıktı. TOKİ'nin çektiği kurada hak sahiplerinin belirlendiğini fakat çalışmalar durunca evleri çürük olduğu için büyük tedirginlik yaşayan bin ailenin depreme karşı dayanıklı ev sahibi olma hakkının belediye tarafından engellendi. İzmir’de vatandaşlar, TOKİ konutlarının yapılmasına açtıkları davalarla engel olan CHP’li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası’nı protesto etti. Vatandaşlar, “Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?” dedi.
Kahramanmaraş Merkezli art arda meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. 40 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybederken binlerce bina da yıkıldı.
Yıkımın büyüklüğü kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne sererken Hatay, İstanbul, Diyarbakır'da kentsel dönüşüme savaş açan CHP, İyi Parti ve TMMOB'un İzmir'de de sahneye çıktığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre TOKİ, İzmir'de yapı stoku bakımından en sakıncalı ilçelerden biri olan Karabağlarda dar gelirli vatandaşları depreme dayanıklı konut sahibi yapmak için harekete geçti.
Bu kapsamda Uzundere semtinde İzmir Demokrasi Üniversitesine tahsis edilen 80 hektarlık alanın 42 hektarlık bölümü Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mart 2019'da yürürlüğe giren imar planı ile toplu konut alanı olarak ayrıldı. Geri kalan 38 hektarlık arazide ise üniversite kurulması öngörüldü.
SELVİTOPU YARGIYA TAŞIDI
CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve TMMOB'a bağlı Şehir Plancıları Odası, 42 hektarlık bölüme toplu konut yapılmasına karşı çıktı. Alanın tamamının üniversiteye tahsis edilmesini isteyen belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının toplu konut yapımına olanak tanıyan imar planlarını yargıya taşıdı. İzmir 1 İdare Mahkemesi, üniversite dışındaki konut ve diğer kullanım alanlarıyla ilgili planın yürütmesini durdurdu.
TOKİ İHALEYE ÇIKTI
Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararındaki gerekçeleri de dikkate alarak yeni bir revizyon imar planı hazırladı. Plan 12 Şubat 2021'de askıya çıktı. TOKİ'de Ocak 2021'de 809 konut, 2 ticaret merkezi, 1 Cami ile altyapı ve çevre düzenlemesini öngören toplu konut projesinin ihalesini gerçekleştirdi.
30 BİN BAŞVURU OLDU
Bu arada TOKİ'nin Uzundere'de hayata geçirmeyi planladığı proje için çoğu Karabağlar ilçesinden olmak üzere 30 bin aile başvuruda bulundu. Noter huzurunda yapılan kura ile 809 hak sahibi tek tek belirlendi.
MAHKEME İHALEYİ İPTAL ETTİ
CHP'li Karabağlar Belediyesi, TOKİ'nin Ocak 2021'de yaptığı toplu konut projesi ihalesinin iptali istemiyle yargıya başvurdu. Ankara 4. İdare Mahkemesi TOKİ'nin ihalesini iptal etti. Durum böyle olunca depreme dayanıksız evlerde yaşadığı için tedirgin olan İzmirlilerin TOKİ eli ile sağlıklı konutlara ulaşma hayali CHP'li Karabağlar Belediyesi yüzünden bir başka bahara kalmış oldu.
SADECE BURASI DEĞİL
AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğrucan CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na tepki gösterdi. Selvitopu'nun sadece Uzundere'de değil Karabağlar ilçe sınırları içinde yer alan 14 mahallede halkı kışkırtarak Bakanlık eliyle yapılan planları mahkeme kanalıyla iptal ettirdiğini söyledi.
Uzundere'deki arazinin de TOKİ'ye ait olduğunu hatırlatan Doğrucan şunları söyledi; "80 hektarlık arazinin 38 hektarlık bölümü üniversite için ayrıldı. Geri kalan 42 hektarlık alanda ise TOKİ tarafından toplu konut yapılacaktı. Ama maalesef Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu bu projeyi siyasi polemik haline getirdi. Buradaki konut projesine karşı çıkıp tamamının üniversite alanı olarak ayrılması gerektiğini belirtip yörede yaşayan insanları kışkırtmaya çalıştı.
Sonra TOKİ ihaleye çıktı. Ardından da başvuruları aldı. Yaklaşık bin konut için 30 bin kişi başvuruda bulundu. Ama belediye başkanı 'buraya TOKİ konut yapmasın. Tamamı üniversite olsun' diye yargıya gitti. İhaleyi alan firma orada alan düzeltmesi dahi yapmıştı. Mahkeme ihaleyi iptal edince çalışmalar da durdu" diye konuştu.
BELEDİYE ENGELLEDİ
TOKİ'nin çektiği kurada hak sahiplerinin belirlendiğini fakat çalışmalar durunca evleri çürük olduğu için büyük tedirginlik yaşayan 1000 ailenin depreme karşı dayanıklı ev sahibi olma hakkının belediye tarafından engellendiğini belirten Doğrucan; " İlçe başkanlığı olarak İzmir milletvekillerimiz ile birlikte konunun takipçisiyiz.
Kahramanmaraş merkezli son deprem TOKİ'nin yaptığı konutların sağlamlığını kanıtlamış oldu. İnsanlarımız da TOKİ konutlarına güveniyor. Belediyenin bu inadından bir an önce vazgeçip TOKİ'nin önünü açması yardımcı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.
"ENKAZ ALTINDA KALINCA MI SESİMİZİ DUYACAKSINIZ?"
TOKİ, İzmir'de yapı stoku bakımından en riskli bölgeler arasında yer alan Karabağlar ilçesinde vatandaşları sağlıklı binalara kavuşturmak için çalışma başlattı. Yapılan planlama kapsamında 80 hektarlık alanın 38 hektarlık bölümü üniversite alanı olarak ilan edilirken, 42 hektarlık alanda toplu konut için ayrıldı.
Bugüne kadar kentsel dönüşüm konusunda ilçede hiçbir çalışma yapmayan CHP'li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, projeye karşı çıktı. Ardından da projenin iptali için idare mahkemesine başvurdu. Mahkeme konut projesini iptal edince binlerce İzmirlinin TOKİ eli ile sağlıklı konutlara kavuşma düşüncesi hayal oldu.
Dört yıldır sorunun çözümü için bekleyen hak sahibi vatandaşlardan bir bölümü, dün CHP'li belediye önünde eylem yaptı. Vatandaşlar, imar planlarına itiraz ettiği gerekçesiyle Karabağlar Belediyesi'ni protesto etti.
'EVİMİZE KAVUŞTURMADILAR'
Grup adına açıklama yapan Alişan İnal, TOKİ'nin Uzundere Projesi için kura çekimi yapıldığını ancak Karabağlar Belediyesi'nin ve Şehir Plancıları Odası'nın itirazı üzerine imar planının iptal edildiğini belirtti.
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun kendilerine ilçede yeni konuta ihtiyaç olmadığını söylediğini ileri süren İnal, "809 hak sahibi var. Arazi, Hazine tarafından TOKİ'ye devredildi. Belediye süreci geciktirmek için sürekli dava açıyor. Mahkeme de yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Bakanlık yetkilileri 'Mahkemenin kararını beklemek zorundayız' diyor.
Bu nedenle 4 yıldır inşaat başlamadı. Danıştay'dan çıkacak sonuç bekleniyor ama bizde artık bu sonuçları bekleyecek sabır da kalmadı. Bizimle kurası çekilen bütün evler bitme aşamasında. Bizim evlerimizin yapılacağı alan hala bomboş. Karabağlar, İzmir'in en çok kaçak yapı olan ilçesi. Oturduğumuz evler eski ve depreme dayanıksız.
TOKİ evlerinin ne kadar sağlam olduğunu biliyoruz. Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası açtığı davalar yeni evlerimize kavuşmamıza engel oluyor. Yarın burada büyük bir deprem olsa, yıkılan evlerde giden canların hesabını kim verecek?
Bizi, enkaz altında kalınca mı duyacaksınız? Belediye itiraz etmekten vazgeçene ve hakkımızı alana kadar eylemlerimiz devam edecek. Gerekirse belediyenin önüne çadır kuracağız" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- MEB-EKYS sınavı ne zaman yapılacak 2023? MEB-EKYS ne zamana ertelendi, iptal mi?
- ALES geç başvuruları ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM ALES sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Geçici işçiye kadro ne zaman yasalaşacak? Geçici işçiye kadro Meclis'ten geçti mi?
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2023 ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı branş dağılımı açıklandı mı?
- Müge Anlı Yusuf Ferhat Avcı kimdir, bulundu mu? Müge Anlı Yusuf Ferhat Avcı yakalandı mı?
- 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik! SGK'ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...
- Eskişehir elektrik kesintisi son dakika ne zaman gelecek? 12 Mart Eskişehir elektrikler ne zaman gelir? OEDAŞ açıklama sayfası...
- 95. Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oscar ödül töreni Türkiye'de yayınlanacak mı?
- Emekli Temmuz maaş zam hesapları değişti! Son veri güncelledi, emekliye en düşük 6.690 TL! %9.80 hesabı çıktı! 5.500, 6000, 7000 TL maaş...
- YARIN OKULLAR VAR MI, YOK MU? 13 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...
- Başakşehir 0-2 Beşiktaş maç sonucu! Kartal deplasmanda 2 golle galip