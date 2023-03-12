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Haberler Galeri Saadet Partisi'nin CHP ile ilişkisine tepki yağıyor! O sözler tekrar gündem oldu: Fırsatını bulsalar bizi boğdururlar

Saadet Partisi'nin CHP ile ilişkisine tepki yağıyor! O sözler tekrar gündem oldu: Fırsatını bulsalar bizi boğdururlar

Saadet Partisi'nin başörtüsüne "1 metrelik bez" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürümesi ve mücahid Kılıçdaroğlu paylaşımlarıyla Saadet Genel Merkezi'nde aday olarak duyurulmasına tepkiler sürüyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Saadet ile CHP ilişkisine dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Övür, yazısında Milli Görüş çizgisinin önemli isimlerinden Ferman Karaçam'ın 2018 yılındaki sözlerini de hatırlattı.

Giriş Tarihi: 12.03.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 09:33
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Saadet Partisi’nin CHP ile ilişkisine tepki yağıyor! O sözler tekrar gündem oldu: Fırsatını bulsalar bizi boğdururlar

Altılı Masa nihayet adayını belirledi ama ortaya da karmakarışık bir tablo çıktı. İki büyükşehir belediye başkanının da masaya iliştirilmesiyle ülkeyi 1'i cumhurbaşkanı, 5'i imza yetkili 2'si icracı tam 8 kişilik bir" konsey" yönetecek. Bu tabloya tahrip gücü yüksek HDP'yi de eklerseniz ülkeyi "İstikrarın mı kaosun mu?" beklediği daha iyi anlaşılır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Saadet Partisi’nin CHP ile ilişkisine tepki yağıyor! O sözler tekrar gündem oldu: Fırsatını bulsalar bizi boğdururlar

İşin bu yanı çok tartışılacak ama masada bir başka gariplik daha var: 8 kişinin siyasi kimlikleri... Masanın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sol ve laik kimliğiyle bilinen bir siyasetçi. "Gandi" ve "Che Guevara" olarak başladığı siyasi yolculuğunu bugün "seyit, ülkücü, milliyetçi, HDP sever veya mücahit" kimliğiyle devam ettiriyor olsa da esas olarak değişmiş değil. Buna rağmen sağcı-milliyetçi-muhafazakâr görünümlü 7 kişiyi arkasına dizmeyi başardı.

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Saadet Partisi’nin CHP ile ilişkisine tepki yağıyor! O sözler tekrar gündem oldu: Fırsatını bulsalar bizi boğdururlar

Kılıçdaroğlu sadece bu açıdan bile nasıl etkili bir siyaset mühendisi olduğunu gösterdi. Hem de kendi partisini büyütmeden ve topluma güven veren bir siyaset üretmeden...

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Saadet Partisi’nin CHP ile ilişkisine tepki yağıyor! O sözler tekrar gündem oldu: Fırsatını bulsalar bizi boğdururlar

İLK İSYANIN ADRESİ SAADET
Öteki partiler açısından ise tam bir başarısızlık söz konusu. Bu da o partilerin içini karıştırmaya yetti. CHP'ye payanda olan her sağcı-muhafazakâr partinin içinde şimdi ciddi bir kaynama ve tepki var. En sert tepki de Saadet Partisi içinden geldi. Hasan Yaşar imzasıyla Haymana Mutabakatı yayınlayan Saadetliler, Temel Karamollaoğlu'nun CHP'yle ittifakına zehir zemberek bir cevap verdi.

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Saadet Partisi’nin CHP ile ilişkisine tepki yağıyor! O sözler tekrar gündem oldu: Fırsatını bulsalar bizi boğdururlar

Cevabı en çarpıcı biçimde şu cümle özetl-i yordu:
"6 Mart, Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir."
Bildirideki şu tespit de yenilir yutulur değildi.