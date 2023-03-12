Saadet Partisi’nin CHP ile ilişkisine tepki yağıyor! O sözler tekrar gündem oldu: Fırsatını bulsalar bizi boğdururlar

İşin bu yanı çok tartışılacak ama masada bir başka gariplik daha var: 8 kişinin siyasi kimlikleri... Masanın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sol ve laik kimliğiyle bilinen bir siyasetçi. "Gandi" ve "Che Guevara" olarak başladığı siyasi yolculuğunu bugün "seyit, ülkücü, milliyetçi, HDP sever veya mücahit" kimliğiyle devam ettiriyor olsa da esas olarak değişmiş değil. Buna rağmen sağcı-milliyetçi-muhafazakâr görünümlü 7 kişiyi arkasına dizmeyi başardı.

