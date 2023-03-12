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Saadet Partisi'nin CHP ile ilişkisine tepki yağıyor! O sözler tekrar gündem oldu: Fırsatını bulsalar bizi boğdururlar
Saadet Partisi'nin başörtüsüne "1 metrelik bez" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürümesi ve mücahid Kılıçdaroğlu paylaşımlarıyla Saadet Genel Merkezi'nde aday olarak duyurulmasına tepkiler sürüyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Saadet ile CHP ilişkisine dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Övür, yazısında Milli Görüş çizgisinin önemli isimlerinden Ferman Karaçam'ın 2018 yılındaki sözlerini de hatırlattı.
Giriş Tarihi: 12.03.2023 09:33Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 09:33