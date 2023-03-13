CHP Sözcüsü Öztrak'ın sözlerine tepki yağdı: 'Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girecek kadar vahim durumdalar' dedi HDP ile iş birliği yüzüne vuruldu
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan HÜDA PAR'ı hedef alarak, "Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girecek kadar vahim durumdalar" dedi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran ve önümüzdeki günlerde de yeniden görüşme planı yaptıklarını açık açık dillendiren CHP kanadına vatandaşlar tepki gösterdi. Öztrak'ın sözlerine, "1 trilyon dolara mal olan terör örgütünün Meclis'teki uzantısı kim?", "PKK'ya terör örgütü diyemeyen HDP ile birlik içinde olan kendileri değil sanki" şeklinde yanıtlar geldi.
2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken HÜDA PAR da Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. AK Parti tarafından HÜDA PAR'a yapılan ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Ülkenin menfaati için Cumhurbaşkanı'nı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: "TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİYASİ UZANTILARIYLA KOL KOLA GİRECEK KADAR VAHİM DURUMDALAR"
Söz konusu gelişme CHP kanadını rahatsız etti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girecek kadar vahim durumdalar" açıklamasında bulundu.
Bu gelişme, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile 2019 yerel seçimlerinde açık şekilde iş birliği yapan ve önümüzdeki günlerde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına destek istemek için HDP Genel Merkezi'ne gideceklerini duyuran CHP'nin riyakarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
KILIÇDAROĞLU'NA İLK TEBRİK HDP'DEN GELDİ! ZİYARET YAKINDA GERÇEKLEŞECEK
HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı koalisyon geçtiğimiz günlerde büyük çalkantıların gölgesinde aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtiklerini duyurmuş, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP liderini ilk tebrik eden isim olarak "Kendisiyle görüşmeye bekliyoruz" davetinde bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu HDP'nin yaptığı görüşme çağrısına olumlu yanıt vermiş, "Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir?" demişti.
HDP İLE İŞ TUTAN CHP'NİN İKİYÜZLÜLÜĞÜNE VATANDAŞLARDAN TEPKİ: "DALGA GEÇİYORLAR GALİBA"
Öztrak'ın açıklamalarına vatandaşlar da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
CHP'ye gelen tepkilerden bazıları şöyle:
"Selahattin Demirtaş'a özgürlüğü kim istiyor? Güldürmeyin bizi"
"Şaka gibi aynaya bak aynayaaaa"
"Biz sanki yapmıyoruz gibi söylemeyin hdp ne o zaman biraz realist olun"
"Oha ya harbiden bu kadar olmaz. Hdp Melek değil mi? 1 trilyon dolara mal olan terör örgütünün meclisteki uzantısı kim?"
"HDP ye gittiğiniz an bu lafını sana yedirirler"
"Dalga geçiyor galiba.. PKK ya terör örgütü diyemeyen hdp ile birlik içinde olan kendileri değil sanki"
"Selahattin Demirtaş'ın terörist olduğunu hepimiz biliyoruz değil diyenlerde teröristtir."
CHP'NİN ORTAĞI HDP'NİN VEKİLİ ALMANYA'DA TERÖRİSTBAŞINA ÖZGÜRLÜK İSTEDİ
Geride kalan gün HDP vekili Sezai Temelli, Almanya'da düzenlenen ve PKK paçavralarının sergilendiği sözde etkinlikte teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam göndermiş ve seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan iktidarını göndereceklerini öne sürmüştü.
PKK ELEBAŞI KARASU'DAN ALTILI MASA'YA DESTEK: "TOPLUMDA UMUT YARATTILAR ERDOĞAN'I DEVİRECEĞİZ"
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu yayınladığı video ile Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren altılı koalisyonu destek verdi. Depremin ardından Altılı Masa'nın gücünün daha da arttığını söyleyen elebaşı, "Erdoğan'a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yozgat yarın okullar tatil mi? 14 Mart Salı Yozgat'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- 5 yıl şartıyla 1.430 ila 13 bin TL arası MAAŞ! SGK'ya dilekçesini teslim edene ödenecek! 12 ay boyunca... Kimler başvurabilir?
- Kiloların korkulu rüyası! Zayıflamak isteyene reçete çıktı! Paranız gitmeden sadece 1 haftada...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Buzağı ve mazot desteği desteği ne zaman yatar?
- Haziran sonrası ŞAHLANACAK! İslam Memiş UYARDI: "Elinizi çabuk tutun!" Altının bundan sonraki YOL haritası çizildi!
- Emekliye %9.80 zam kesinleşti! Maaşlarda sürpriz değişiklik, emekliye 6.700 taban + YENİ maaş tablosu! İkramiye, intibak, ek zam artışı...
- 29 dönem POMEM SONUÇLARI bugün mü, ne zaman açıklanacak? 2023 e-devlet sonuç sorgulama ekranı!
- BELEDİYE 134 Personel alımı | 3 ilde Memur, İtfaiye eri, Zabıta ilanı! En az 10.920, 12,133 TL MAAŞLA | Başvuru şartları neler? Kontenjanlar...
- Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan İmsakiyesi 2023
- BİLSEM sonuç duyurusu geldi! Bireysel değerlendirme ne zaman? meb gov. tr BİLSEM sınav sonuçları 2023
- EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır, kaç günde onaylanır? 2023 EYT emeklilik başvuru sonucu sorgulama ekranı!
- Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime hangi tarihte başlanacak? Nisanda hibrit sisteme geçilecek mi? 2023 YÖK Bakanı Erol Özvar son dakika!