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CHP Sözcüsü Öztrak'ın sözlerine tepki yağdı: 'Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girecek kadar vahim durumdalar' dedi HDP ile iş birliği yüzüne vuruldu

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
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CHP Sözcüsü Öztrak’ın sözlerine tepki yağdı: ’Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girecek kadar vahim durumdalar’ dedi HDP ile iş birliği yüzüne vuruldu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan HÜDA PAR'ı hedef alarak, "Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girecek kadar vahim durumdalar" dedi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran ve önümüzdeki günlerde de yeniden görüşme planı yaptıklarını açık açık dillendiren CHP kanadına vatandaşlar tepki gösterdi. Öztrak'ın sözlerine, "1 trilyon dolara mal olan terör örgütünün Meclis'teki uzantısı kim?", "PKK'ya terör örgütü diyemeyen HDP ile birlik içinde olan kendileri değil sanki" şeklinde yanıtlar geldi.

2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken HÜDA PAR da Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. AK Parti tarafından HÜDA PAR'a yapılan ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Ülkenin menfaati için Cumhurbaşkanı'nı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: "TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİYASİ UZANTILARIYLA KOL KOLA GİRECEK KADAR VAHİM DURUMDALAR"

Söz konusu gelişme CHP kanadını rahatsız etti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girecek kadar vahim durumdalar" açıklamasında bulundu.

Bu gelişme, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile 2019 yerel seçimlerinde açık şekilde iş birliği yapan ve önümüzdeki günlerde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına destek istemek için HDP Genel Merkezi'ne gideceklerini duyuran CHP'nin riyakarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

KILIÇDAROĞLU'NA İLK TEBRİK HDP'DEN GELDİ! ZİYARET YAKINDA GERÇEKLEŞECEK

HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı koalisyon geçtiğimiz günlerde büyük çalkantıların gölgesinde aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtiklerini duyurmuş, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP liderini ilk tebrik eden isim olarak "Kendisiyle görüşmeye bekliyoruz" davetinde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu HDP'nin yaptığı görüşme çağrısına olumlu yanıt vermiş, "Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir?" demişti.

HDP İLE İŞ TUTAN CHP'NİN İKİYÜZLÜLÜĞÜNE VATANDAŞLARDAN TEPKİ: "DALGA GEÇİYORLAR GALİBA"

Öztrak'ın açıklamalarına vatandaşlar da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

CHP'ye gelen tepkilerden bazıları şöyle:

"Selahattin Demirtaş'a özgürlüğü kim istiyor? Güldürmeyin bizi"

"Şaka gibi aynaya bak aynayaaaa"

"Biz sanki yapmıyoruz gibi söylemeyin hdp ne o zaman biraz realist olun"

"Oha ya harbiden bu kadar olmaz. Hdp Melek değil mi? 1 trilyon dolara mal olan terör örgütünün meclisteki uzantısı kim?"

"HDP ye gittiğiniz an bu lafını sana yedirirler"

"Dalga geçiyor galiba.. PKK ya terör örgütü diyemeyen hdp ile birlik içinde olan kendileri değil sanki"

"Selahattin Demirtaş'ın terörist olduğunu hepimiz biliyoruz değil diyenlerde teröristtir."

CHP'NİN ORTAĞI HDP'NİN VEKİLİ ALMANYA'DA TERÖRİSTBAŞINA ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

Geride kalan gün HDP vekili Sezai Temelli, Almanya'da düzenlenen ve PKK paçavralarının sergilendiği sözde etkinlikte teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam göndermiş ve seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan iktidarını göndereceklerini öne sürmüştü.

PKK ELEBAŞI KARASU'DAN ALTILI MASA'YA DESTEK: "TOPLUMDA UMUT YARATTILAR ERDOĞAN'I DEVİRECEĞİZ"

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu yayınladığı video ile Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren altılı koalisyonu destek verdi. Depremin ardından Altılı Masa'nın gücünün daha da arttığını söyleyen elebaşı, "Erdoğan'a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak" dedi.

HDP’li Temelli Almanya’da PKK etkinliğine katıldı
PKK’dan altılı koalisyona destek!
İYİ Parti’den HDP ziyaretine destek!
Tıpış tıpış HDP ile görüşecek

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