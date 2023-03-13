Suudi Arabistan depremzedeler için 15'inci yardım uçağını gönderdi
Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için 85 ton yardım taşıyan 15'inci uçağını gönderdi. Uçakta, bin adet çadır, 13 bin 329 parça giysi, 3 bin 600 battaniye ve 3 bin 600 uyku tulumunun da olduğu 85 tonu aşkın insani yardım malzemesinin taşındığı kaydedildi.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iki ülkedeki afetzedelere yardım taşıyan uçak, Gaziantep'e gitmek üzere başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanından hareket etti.
UÇAKLARDA YER ALAN YARDIMLAR
Haberde, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda oluşturulan insani yardım koridoru çerçevesinde gönderilen uçakta, bin adet çadır, 13 bin 329 parça giysi, 3 bin 600 battaniye ve 3 bin 600 uyku tulumunun da olduğu 85 tonu aşkın insani yardım malzemesinin taşındığı kaydedildi.
Kral Selman Yardım Merkezi Sözcüsü Samir el-Cıtayli, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere gönderilen uçak sayısının 14'e yükseldiğini ve Suudi Arabistan'ın yardımlarının süreceğini söylemişti.
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