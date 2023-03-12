Katar'ın gönderdiği konteyner evler İskenderun'a ulaştı
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'ye destek olmak maksadıyla Katar hükümeti tarafından gönderilen 522 yaşam konteynerini taşıyan gemi, Hatay’ın İskenderun ilçesinde limana yanaştı.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için hazırlanan yaşam konteynerleri depremzedelerin geçici evleri olması için getirildi.
522 KONTEYNER EV HATAY'A GELDİ
Katar hükümeti tarafından gönderilen 522 yaşam konteynerini taşıyan MSC Caledonia II gemisi, İskenderun Assan Limanı'na yanaştı.
İÇERİSİNDE NELER VAR?
18 metrekare genişliğinde tek odalı yaşam konteynerlerinin içerisinde banyo, tuvalet, buzdolabı, ısıtma ve soğutma sistemi, çalışma masası ve sandalyesi ile yatak bulunuyor.
Yaşam konteynerleri limana indirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla AFAD'a teslim edildi.
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