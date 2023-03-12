12 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Katar'ın gönderdiği konteyner evler İskenderun'a ulaştı

Katar'ın gönderdiği konteyner evler İskenderun'a ulaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2023
ABONE OL
Katar’ın gönderdiği konteyner evler İskenderun’a ulaştı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'ye destek olmak maksadıyla Katar hükümeti tarafından gönderilen 522 yaşam konteynerini taşıyan gemi, Hatay’ın İskenderun ilçesinde limana yanaştı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için hazırlanan yaşam konteynerleri depremzedelerin geçici evleri olması için getirildi.

522 KONTEYNER EV HATAY'A GELDİ

Katar hükümeti tarafından gönderilen 522 yaşam konteynerini taşıyan MSC Caledonia II gemisi, İskenderun Assan Limanı'na yanaştı.

İÇERİSİNDE NELER VAR?

18 metrekare genişliğinde tek odalı yaşam konteynerlerinin içerisinde banyo, tuvalet, buzdolabı, ısıtma ve soğutma sistemi, çalışma masası ve sandalyesi ile yatak bulunuyor.

Yaşam konteynerleri limana indirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla AFAD'a teslim edildi.

Katar Emiri Sani’den Türkiye’ye destek çağrısı KATAR EMİRİ SANİ'DEN TÜRKİYE'YE DESTEK ÇAĞRISI
Katar’dan Türkiye’ye büyük destek KATAR'DAN TÜRKİYE'YE BÜYÜK DESTEK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA