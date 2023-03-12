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Olası İstanbul depreminde tsunami tehlikesi! İstanbul'da hangi ilçeler riskli?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler korku içinde beklenen İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da olası deprem nedeniyle İstanbul için planlamalar düzenli olarak güncellenirken, tsunami ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Bu kapsamda İstanbul'da tsunami riski altındaki 17 ilçe belirlendi.

Giriş Tarihi: 12.03.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 16:43
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Olası İstanbul depreminde tsunami tehlikesi! İstanbul’da hangi ilçeler riskli?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi. Toplamda 10 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzmanlar, katıldıkları yayınlarda İstanbul için önemli uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Marmara'da olası deprem nedeniyle İstanbul için planlamalar düzenli olarak güncelleniyor. O planlamalardan biri de tsunami ihtimali...

Uzmanların tsunami ihtimalini düşük gördüğü İstanbul'da, 17 riskli ilçe belirlendi. Bu ilçelere tsunami tahliye yolu ve güvenli bölge tabelaları yerleştirildi.

İşte tsunami riski altındaki o ilçeler:

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Olası İstanbul depreminde tsunami tehlikesi! İstanbul’da hangi ilçeler riskli?

Kadıköy

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Olası İstanbul depreminde tsunami tehlikesi! İstanbul’da hangi ilçeler riskli?

Büyükçekmece

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Olası İstanbul depreminde tsunami tehlikesi! İstanbul’da hangi ilçeler riskli?

Bakırköy

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  • 18
Olası İstanbul depreminde tsunami tehlikesi! İstanbul’da hangi ilçeler riskli?

Kartal