Olası İstanbul depreminde tsunami tehlikesi! İstanbul’da hangi ilçeler riskli?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi. Toplamda 10 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzmanlar, katıldıkları yayınlarda İstanbul için önemli uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Marmara'da olası deprem nedeniyle İstanbul için planlamalar düzenli olarak güncelleniyor. O planlamalardan biri de tsunami ihtimali...

Uzmanların tsunami ihtimalini düşük gördüğü İstanbul'da, 17 riskli ilçe belirlendi. Bu ilçelere tsunami tahliye yolu ve güvenli bölge tabelaları yerleştirildi.

İşte tsunami riski altındaki o ilçeler: