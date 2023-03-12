12 Mart 2023, Pazar
Olası İstanbul depreminde tsunami tehlikesi! İstanbul'da hangi ilçeler riskli?
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler korku içinde beklenen İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da olası deprem nedeniyle İstanbul için planlamalar düzenli olarak güncellenirken, tsunami ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Bu kapsamda İstanbul'da tsunami riski altındaki 17 ilçe belirlendi.
Giriş Tarihi: 12.03.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 16:43
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