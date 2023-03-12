CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili Meral Akşener'in canını sıkacak sözler: Aynı anda olmaz
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kriz yaşanan 6'lı koalisyon masasında, şimdi de Cumhurbaşkanı yardımcılığı için kriz çıkaracak gelişmeler yaşanıyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Cumhurbaşkanı yardımcısı olması" şartıyla masaya geri dönerken; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu bu ikilinin Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile ilgili olarak belediye başkanlığı ve bu görevi aynı anda yürütemeyeceklerini söyledi.
6'lı koalisyon masasında geçtiğimiz hafta yaşanan "adaylık kaosu" sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'in talebiyle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için "Cumhurbaşkanı yardımcısı" formülü üretilmiş ve Akşener masaya geri dönmüştü.
Bu karar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanırken, masanın diğer ortakları ve iki belediye başkanının da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı duyuruldu.
CHP'DEN AKŞENER'İN CANINI SIKACAK SÖZLER
6'lı koalisyonda bu gelişmeler yaşanırken; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti lideri Meral Akşener'i şoka sokacak ifadeler kullandı.
"AYNI ANDA OLMAZ"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığı yardımcılığı görevlerini aynı anda yürütemeyeceklerini söyledi.
Kuşoğlu, konuyla ilgili olarak "İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır." dedi.
"MART 2024 TARİHİNE KADAR BAŞKANLAR GÖREVİNE DEVAM EDECEK"
Kuşoğlu konuyla ilgili sözlerinin devamında şunları söyledi: 14 Mayıs'a kadar görevlerinden ayrılmalarına gerek yok. Kılıçdaroğlu seçildikten sonra istişare yapılacak. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar. "Belediyelerdeki yapılacak işler var" denilerek bir karar alınırsa Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek. Ondan sonra bu göreve başlayacaklar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bolu Korkutan deprem! Bolu, Düzce, İstanbul az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Peş peşe geldi! 12 Mart Son depremler listesi...
- TS - ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE | 12 Mart Trabzonspor Adana Demirspor mücadelesi anlık, full HD, kesintisiz canlı takip! Şifresiz nereden izlenir?
- Serkan Ortaç kimdir, neden öldü, kaç yaşında? Serdar Ortaç'ın kardeşinin hastalığı neydi? Hayatı ve hastalığı...
- H1N1 Domuz Gribi nedir, öldürücü mü? İnfluenza nasıl bulaşır, belirtileri neler, Tedavisi var mı?
- GSS Prim Borçları silindi mi? Vergi Affı başvurusu 2023 | Hangi borçlar silinecek, süreç nasıl işleyecek?
- TOKİ İlk İş Yerim kura TAKVİMİ | 12 ilde 3.106 iş yerinin kurası çekilecek! Bakan Kurum tarihleri duyurdu: İzmir, Konya, Ankara... İL İL TARİHLER
- İlk oruç ne zaman? 2023 Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek? Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu? 2023 Diyanet dini günler takvimi
- Emekliye PROMOSYON KILAVUZU ÇIKTI! 3 yıl beklemeye gerek yok! Maaştan bağımsız 6.750-7.200-8.000 TL! SSK, Bağkur, EYT'liye fırsat ATM uzaklığında!
- AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2023 | MEB Açık Lise sınavları hangi tarihte gerçekleşecek? Online mı, yüz yüze mi?
- TOKİ Kırklareli KURA SONUÇ EKRANI | Kırklareli TOKİ Lüleburgaz, Merkez, Demirköy, Pınarhisar hak sahipleri listesi! 12 Mart KURA ÇEKİLİŞİ Canlı izle
- Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2023 sandık görevlisi ne kadar ücret alıyor?
- 1-2-3-4-5 kişilik hanelere para yardımı! Çocuğu olan aileler direkt PTT'den nakit çekebiliyor! e-devlet başvuru ekranı