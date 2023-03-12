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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü! Babası Ali Haydar Varank vefat etti

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Giriş Tarihi: 12.03.2023 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın acı günü! Babası Ali Haydar Varank vefat etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Varank, acı haberi alır almaz İstanbul'a geçti. Ali Haydar Varank'ın cenaze töreninin yarın öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nden kaldırılacağı açıklandı.

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