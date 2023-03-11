Deniz Akkaya Haluk Levent’in ses kaydındaki çirkin teklifini paylaştı
Deniz Akkaya, sarkıcı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında yeni açıklamalar yaptı. Haluk Levent’in yüzlerce kişiyi mağdur ettiğine dair önemli iddialar açıklayan ve geçmişteki mağdurlarla ilgili belgeler de paylaşan Deniz Akkaya, Haluk Levent'in dolandırdığı kişilere 'yalanlama' karşılığında para teklif ettiğini anlattı. Akkaya Levent'in kendisini itibarsızlaştırmak için mağdurlara "Deniz Akkaya'nın söylediklerini yalanlayın. Paralarınızı iade ederim" dediğini söyledi ve ses kayıtları paylaştı.
Kamuoyunu bir süredir meşgul eden şarkıcı Haluk Levent hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi. Eski manken Deniz Akkaya daha önce de çeşitli belgelerle iddialar paylaşmıştı. Akkaya, Haluk Levent'in dolandırdığı kişilerin mesajlarını paylaşmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü.
DENİZ AKKAYA'YA İTİBARSIZLAŞTIRMA
İşte bu konuyla ilgili dikkat çekici yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Deniz Akkaya, Haluk Levent'in çeşitli hesaplar üzerinden kendisi hakkında itibarsızlaştırma çalışması yaptırdığını söyledi. Bu hesapların FETÖ iltisaklı olduğu iddiası da var.
HALUK LEVENT'TEN ÇİRKİN TEKLİF!
Akkaya bununla yetinmedi ve Haluk Levent'in mağdur ettiği kişilere çirkin bir teklifte bulunduğunu da söyledi. Akkaya, "Bu açıklamaları yapma nedenim ben sustukça hakkımda yalan haberlerin çıkması" diyerek bomba iddialar paylaştı.
HAKKIMDA HERHANGİ BİR DAVA YOK
Kendisiyle ilgili herhangi bir mahkeme ve dava açılmadığı halde hakkında dava açıldığı gibi bir algı oluşturulduğunu söyleyen Deniz Akkaya, bu tip haberlerin bit gibi türeyen hesaplar tarafından dolaşıma sokulduğunu aktardı.
Akkaya, üstelik Haluk Levent'in kendisine ulaşan ve mağduriyetlerini dile getiren bazı kişilere para teklif ettiğini de belirtti. Akkaya, Whatsapp üzerinden resmi olmayan bir ihtarname ile mağdurların tehdit edildiğini de ekledi.
"YALANLAYIN PARANIZI VEREYİM"
Akkaya, mağdurlardan Can adındaki kişinin 17 senedir alamadığı paranın bir kısmını TV'de haber programına çıkmadan hemen önce susturulmak için aldığını dile getirdi. Üstelik bu kişinin diğer mağdurlara da Haluk Levent'in "Deniz Akkaya'yı itibarsızlaştırın ve tweetlerinin altında söylediklerini yalanlayın paranızı geri vereyim" teklifini ilettiğini söyledi. Akkaya ayrıca kendisine de Cenk Eren gibi isimler üzerinden "Haluk Levent'in üzerine gitmemesi için" bu tarz tekliflerin yapıldığını ama kabul etmediğini söyledi.
"UTANMIYOR MUSUN HALUK LEVENT?"
Haluk Levent'e tekrar seslenen Akkaya, "Beni mahkemeye ver ki her şeyi anlatayım. Utanmıyor musun Haluk Levent? Davaya vermeni heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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