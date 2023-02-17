17 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e zehir zemberek sözler: İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e zehir zemberek sözler: İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar

Ünlü manken Deniz Akkaya'dan AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler geldi. Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." dedi.

Giriş Tarihi: 17.02.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 12:30
  • 1
  • 8
Deniz Akkaya’dan Haluk Levent’e zehir zemberek sözler: İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve dünyanın dört bir yanından bölgeye yardım gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Deniz Akkaya’dan Haluk Levent’e zehir zemberek sözler: İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin ilk anından itibaren "devlet bölgede yok", "yardımlar yerine ulaşmıyor", "AFAD çalışmıyor" algısı yapıldı.

  • 3
  • 8
Deniz Akkaya’dan Haluk Levent’e zehir zemberek sözler: İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar

10 ilde büyük yıkıma neden olan ve 38 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerde ilk günden itibaren devlet-millet el ele yaraları sarmak için harekete geçerken, özellikle sosyal medyada organize bir algı oluşturuldu.

  • 4
  • 8
Deniz Akkaya’dan Haluk Levent’e zehir zemberek sözler: İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar

Yardımlar devlet harici kurumlara yönlendirilmeye çalışıldı. Bu kurumların başında da AHBAP Derneği geliyor…

  • 5
  • 8
Deniz Akkaya’dan Haluk Levent’e zehir zemberek sözler: İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar

AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent'e ünlü manken Deniz Akkaya'dan zehir zemberek sözler geldi.