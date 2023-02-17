HaberlerGaleri Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e zehir zemberek sözler: İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar
Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e zehir zemberek sözler: İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar
Ünlü manken Deniz Akkaya'dan AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler geldi. Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." dedi.
Giriş Tarihi: 17.02.2023 12:30Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 12:30