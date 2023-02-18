Deniz Akkaya Haluk Levent’i ikinci kez bombaladı! Dolandırdığı kişileri açıkladı: Söz artık mağdurlarda

"DOLANDIRDIĞIN İNSANLAR YAYINA ÇIKMAK İÇİN BEKLİYOR"

Akkaya paylaşımında, "Dünden defa kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey! Saklayacak şeyi, olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." dedi.