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Haberler Galeri Deniz Akkaya Haluk Levent'i ikinci kez bombaladı! Dolandırdığı kişileri açıkladı: Söz artık mağdurlarda

Deniz Akkaya Haluk Levent'i ikinci kez bombaladı! Dolandırdığı kişileri açıkladı: Söz artık mağdurlarda

Deniz Akkaya AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'le ilgili ifşalarına devam etti. Sosyal medyadan yaptığı zehir zemberek açıklamalarda "İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan" diyen Akkaya Haluk Levent'in kendisine dava açması sonrası yeniden açıklamalarda bulundu. "Gücü bana mı yetti, yetmez!" diyen Deniz Akkaya, Haluk Levent'in dolandırdığı insanları açıkladı. 'Hodri medyan' diyen ünlü isim, "Beyefendide varsa o yürek çıkıp yüzleşsin" şeklinde konuştu. İşte Deniz Akkaya'nın ortalığı karıştıran yeni iddiaları...

Giriş Tarihi: 18.02.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 12:06
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Deniz Akkaya Haluk Levent’i ikinci kez bombaladı! Dolandırdığı kişileri açıkladı: Söz artık mağdurlarda

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından 10 ilde ağır yıkım yaşandı. Devlet ve millet el ele depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olurken "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin ilk anından itibaren "devlet bölgede yok", "yardımlar yerine ulaşmıyor", "AFAD çalışmıyor" algısı yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deniz Akkaya Haluk Levent’i ikinci kez bombaladı! Dolandırdığı kişileri açıkladı: Söz artık mağdurlarda

39 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerde ilk günden itibaren devlet-millet el ele yaraları sarmak için harekete geçerken, özellikle sosyal medyada organize bir algı oluşturuldu.

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Deniz Akkaya Haluk Levent’i ikinci kez bombaladı! Dolandırdığı kişileri açıkladı: Söz artık mağdurlarda

Yardımlar devlet harici kurumlara yönlendirilmeye çalışıldı. Bu kurumların başında da AHBAP Derneği geliyor...

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Deniz Akkaya Haluk Levent’i ikinci kez bombaladı! Dolandırdığı kişileri açıkladı: Söz artık mağdurlarda

AHBAP'ın kurucusu olan Haluk Levent'a ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya'dan zehir zemberek sözler geldi.

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Deniz Akkaya Haluk Levent’i ikinci kez bombaladı! Dolandırdığı kişileri açıkladı: Söz artık mağdurlarda

"DOLANDIRDIĞIN İNSANLAR YAYINA ÇIKMAK İÇİN BEKLİYOR"

Akkaya paylaşımında, "Dünden defa kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey! Saklayacak şeyi, olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." dedi.