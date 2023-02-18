18 Şubat 2023, Cumartesi
Deniz Akkaya Haluk Levent'i ikinci kez bombaladı! Dolandırdığı kişileri açıkladı: Söz artık mağdurlarda
Deniz Akkaya AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'le ilgili ifşalarına devam etti. Sosyal medyadan yaptığı zehir zemberek açıklamalarda "İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan" diyen Akkaya Haluk Levent'in kendisine dava açması sonrası yeniden açıklamalarda bulundu. "Gücü bana mı yetti, yetmez!" diyen Deniz Akkaya, Haluk Levent'in dolandırdığı insanları açıkladı. 'Hodri medyan' diyen ünlü isim, "Beyefendide varsa o yürek çıkıp yüzleşsin" şeklinde konuştu. İşte Deniz Akkaya'nın ortalığı karıştıran yeni iddiaları...
Giriş Tarihi: 18.02.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 12:06
- 1
- 27
- 2
- 27
- 3
- 27
- 4
- 27
- 5
- 27