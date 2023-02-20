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Haberler Galeri Deniz Akkaya’dan ortalığı karıştıracak iddia! Haluk Levent’le ilgili ses kaydını yayınladı: Milyon dolarlık borcunu nasıl ödedin?

Deniz Akkaya’dan ortalığı karıştıracak iddia! Haluk Levent’le ilgili ses kaydını yayınladı: Milyon dolarlık borcunu nasıl ödedin?

Deniz Akkaya dolandırıcılıkla suçladığı AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'le ilgili ifşalarına devam etti. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Akkaya bu kez bir anlatıcının ses kaydını yayınladı. Videoda Haluk Levent'e çağrıda bulunan anlatıcı, "Manavgat'taki arsasını hiç ettiğin adam için, Almanya'daki iş adamından hiç ettiğin 3.5 milyon euro dolandırdığın iş adamı için konuşacak bir sözün var mı?" dedi ve başka şirketlerin de olduğunu sözlerine ekledi. Paylaşımının devamında Haluk Levent'e ateş püsküren ünlü manken, "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?" sorusunu yönelterek çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.02.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 13:10
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Deniz Akkaya’dan ortalığı karıştıracak iddia! Haluk Levent’le ilgili ses kaydını yayınladı: Milyon dolarlık borcunu nasıl ödedin?

Ünlü manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler sarf etmişti. Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." ifadelerini kullanmıştı. Aynı gün bir paylaşım daha yapan Deniz Akkaya, Haluk Levent'i 'plastik kahraman' olarak tanımladı ve mağdurların kendilerini ifade edebilmeleri için bir platform oluşturacağını dile getirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deniz Akkaya’dan ortalığı karıştıracak iddia! Haluk Levent’le ilgili ses kaydını yayınladı: Milyon dolarlık borcunu nasıl ödedin?

Haluk Levent ile Deniz Akkaya arasındaki tartışma büyürken Cenk Eren, ikilinin arasında uzlaşma sağlamak için ünlü mankene WhatsApp üzerinden mesaj attı. Mesajları sosyal medya üzerinden ifşa eden Deniz Akkaya, Cenk Eren'e ateş püskürdü.

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Deniz Akkaya’dan ortalığı karıştıracak iddia! Haluk Levent’le ilgili ses kaydını yayınladı: Milyon dolarlık borcunu nasıl ödedin?

Akkaya, "Şimdi gelelim Cenk efendi sana. Telefonda seni hiç ilgilendirmeyen belki de pek ilgilendiren bir konuyu uzata uzata buralara kadar getirdin? Soruyorum sana neden? Hayatımda hiçbir kötü günümde yanımda olmadın, hayırdır beni düşünmeler!" ifadelerini kullandı.

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Deniz Akkaya’dan ortalığı karıştıracak iddia! Haluk Levent’le ilgili ses kaydını yayınladı: Milyon dolarlık borcunu nasıl ödedin?

"MİLYON DOLARLIK BORCU NASIL KAPATTINIZ?"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı. Deniz Akkaya, yaptığı paylaşımlarda bir anlatıcının videosunu yayınladı. Videoda Haluk Levent'e çağrıda bulunan anlatıcı, "Manavgat'taki arsasını hiç ettiğin adam için, Almanya'daki iş adamından hiç ettiğin 3.5 milyon Euro dolandırdığın iş adamı için konuşacak bir sözün var mı?" dedi ve başka şirketlerin de olduğunu sözlerine ekledi.

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Deniz Akkaya’dan ortalığı karıştıracak iddia! Haluk Levent’le ilgili ses kaydını yayınladı: Milyon dolarlık borcunu nasıl ödedin?

Akkaya paylaşımında, "Anlatıcı 17 senedir milyon dolarların geri alınamadığından bahsediyor. Seslerini duyuramadıklarından tutunda evlatlarının rızkı yenmiştir diyerek ölüm var davamızdan dönmeyiz diyorlar. Haliyle 17 sene 17 saat içinde aşıldı. Dün ana haber saati alındı. İstedikleri olmuştu; 17 senedir ödenemeyen bu paranın ödenmesine vesile olduğumuz için pek tabii ki bizde sevindik.