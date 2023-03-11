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Küçük ortaklarda "Kılıçdaroğlu" istifaları! Gelecek sonrası şimdi de DEVA! "Ruhum razı gelmiyor"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
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Küçük ortaklarda Kılıçdaroğlu istifaları! Gelecek sonrası şimdi de DEVA! Ruhum razı gelmiyor

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasının ardından küçük ortaklardan DEVA ve Gelecek Partisi'nde istifalar yaşanıyor. Son olarak DEVA Partisi Tokat İl Başkanı Avukat Murat Kurnaz partisinden istifa ederken "Zaman, emek ve hayallerimi, lokomotifi Kemal Kılıçdaroğlu olan hisseli harikalar kumpanyasının bir parçası yapmaya ruhum razı gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Altılı koalisyonda yaşanan adaylık krizi Türk siyasetine damga vururken ittifak henüz cumhurbaşkanı adayını açıklama imkanı bulamadan 3 Mart'ta dağılmıştı.

Koalisyonda Meral Akşener'in "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının sağlanmasının ardından masa 6 Mart'ta yeniden toplandı.

KILIÇDAROĞLU RESMEN ADAY

Daha sonra masadaki adaylık krizi CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat partilerinin oluşturduğu altılı koalisyonunun Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmesiyle sona erdi.

KÜÇÜK ORTAKLARDA RAHATSIZLIK

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından ilk istifa haberi ittifakın küçük ortağı Gelecek Partisi'nden geldi.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının "hayal kırıklığı" olduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini bildirmişti.

BİR İSTİFA DAHA

6'lı koalisyonun diğer küçük ortağı DEVA Partisi'nde de bir istifa geldi. DEVA Partisi Tokat İl Başkanı Avukat Murat Kurnaz partisinden istifa etti. Karpuz, "Zaman, emek ve hayallerimi, lokomotifi Kemal Kılıçdaroğlu olan hisseli harikalar kumpanyasının bir parçası yapmaya ruhum razı gelmiyor" açıklamasında bulundu.

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