Küçük ortaklarda "Kılıçdaroğlu" istifaları! Gelecek sonrası şimdi de DEVA! "Ruhum razı gelmiyor"

BİR İSTİFA DAHA

6'lı koalisyonun diğer küçük ortağı DEVA Partisi'nde de bir istifa geldi. DEVA Partisi Tokat İl Başkanı Avukat Murat Kurnaz partisinden istifa etti. Karpuz, "Zaman, emek ve hayallerimi, lokomotifi Kemal Kılıçdaroğlu olan hisseli harikalar kumpanyasının bir parçası yapmaya ruhum razı gelmiyor" açıklamasında bulundu.