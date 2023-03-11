Deprem risk haritası güncelleniyor! Raporların tamamlanması sonrası açıklanacak! MTA ekipleri deprem bölgesinde...

DEPREM SONRASI BATAKLIK GÖLÜ OLUŞMUŞ

Açıklamada görüşlerine yer verilen MTA deprem araştırma ekibinde görevli Dr. Akın Kürçer, yüzey faylanmalarıyla alakalı gözlemler yaptıklarını söyledi.

Depremin yüzeye etkilerinden bahseden Kürçer, Hatay Havalimanı bölgesindeki son yaptıkları incelemeye ilişkin şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz bölge Hatay Havalimanı'nın güney kısmı. Eğer bulunduğumuz lokasyona 5 Şubat'ta gelmiş olsaydık diğer komşu alanlarda olduğu gibi düz bir tarlaydı. Ancak deprem sonrası gelişen yüzey faylanmasıyla beraber jeoloji literatüründe bataklık gölü olarak nitelendirilen bir göl oluşmuş durumda. Gölün faya paralel uzunluğu yaklaşık 100 metre, genişliği ise 40 metre civarında. Bölgede 1 metre 20 santimlik bir yer değiştirme konusu da söz konusu. Buna benzer coğrafik değişiklikler büyük depremler sonrası oluşabiliyor. Büyük depremler arazide birtakım izler bırakır. Biz bu izleri takip ederek haritalandırma çalışmaları yaparız."