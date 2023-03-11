Deprem risk haritası güncelleniyor! Raporların tamamlanması sonrası açıklanacak! MTA ekipleri deprem bölgesinde...
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından alanda incelemeler sürerken Maden Tetkik Arama (MTA) ekipleri bölgede raporlama işlemlerine başladı. MTA ekipleri tarafından bölge için hazırlanan yeni haritalar olduğu belirtilirken raporların tamamlanması sonrası hem kamuoyuyla hem de ulusal ve uluslararası yer bilimcilerle paylaşılacağı öğrenildi.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin fay hattı üzerindeki incelemelerini tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden Tetkik Arama (MTA) ekipleri raporlama aşamasına geçti.
YIKIM SAHADA İNCELENDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından MTA ekipleri yıkımın etkilerini ve fay hattının durumunu incelemek için sahaya indi.
Ekiplerin saha çalışması kapsamında, kuzeydoğuda Yarpuzlu ile güneybatıda Antakya Havalimanı güneyine kadar olan alanda toplam 315 kilometre uzunluğundaki yüzey kırığı üzerinde 271 gözlem yapıldı.
GÖZLEMLER YAPILIYOR
İlk olarak, 6 Şubat 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremle ilgili olarak havadan ve karadan 225 kilometre alan tarandı ve modelleme oluşturuldu. Devamında, 6 Şubat 13.24'te meydana gelen Kahramanmaraş Elbistan merkezli depremle ilgili olarak kuzeydoğuda Eskiköy (Doğanşehir-Malatya) ile batıda Göksun (Kahramanmaraş) arasında kalan alanda 177 kilometre uzunluğundaki yüzey kırığı üzerinde toplam 80 gözlem yapıldı. Son olarak, 20 Şubat'ta Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak depreme neden olan 45 kilometre uzunluğundaki Antakya Fay Zonu üzerinde 26 gözlem yapıldı.
HARİTA GÜNCELLENİYOR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA ekiplerinin saha inceleme ve çalışmalarını günlük takip ederek, ekiplerden sürekli bilgi aldı. Söz konusu haritaların hazırlandıktan sonra hem kamuoyuyla hem de ulusal ve uluslararası yer bilimcilerle paylaşılacağı öğrenildi.
DEPREM SONRASI BATAKLIK GÖLÜ OLUŞMUŞ
Açıklamada görüşlerine yer verilen MTA deprem araştırma ekibinde görevli Dr. Akın Kürçer, yüzey faylanmalarıyla alakalı gözlemler yaptıklarını söyledi.
Depremin yüzeye etkilerinden bahseden Kürçer, Hatay Havalimanı bölgesindeki son yaptıkları incelemeye ilişkin şunları kaydetti:
"Bulunduğumuz bölge Hatay Havalimanı'nın güney kısmı. Eğer bulunduğumuz lokasyona 5 Şubat'ta gelmiş olsaydık diğer komşu alanlarda olduğu gibi düz bir tarlaydı. Ancak deprem sonrası gelişen yüzey faylanmasıyla beraber jeoloji literatüründe bataklık gölü olarak nitelendirilen bir göl oluşmuş durumda. Gölün faya paralel uzunluğu yaklaşık 100 metre, genişliği ise 40 metre civarında. Bölgede 1 metre 20 santimlik bir yer değiştirme konusu da söz konusu. Buna benzer coğrafik değişiklikler büyük depremler sonrası oluşabiliyor. Büyük depremler arazide birtakım izler bırakır. Biz bu izleri takip ederek haritalandırma çalışmaları yaparız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2023 sandık görevlisi ne kadar ücret alıyor?
- 1-2-3-4-5 kişilik hanelere para yardımı! Çocuğu olan aileler direkt PTT'den nakit çekebiliyor! e-devlet başvuru ekranı
- HÜDA PAR açılımı nedir, Cumhur İttifakı'na katıldı mı? Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, aslen nereli?
- Son dakika: 14 Mayıs YSK seçime girecek katılacak partiler hangileri? Saat kaçla, kaç arası oy verilecek?
- GENEL AF çıkacak mı, yolda mı? 7. yargı paketi nedir, hangi maddeler var? GENEL AF 2023 SON DURUM
- GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11 Mart GS - Kasımpaşa maçı şifresiz mi yayınlanacak?
- A101'de masa, sandalye, motorsiklet NE ARARSAN VAR! 11-16 Mart AKTÜEL kataloğu yayınlandı! 10 TL üzeri alışverişe...
- Kızılcık Şerbeti 19.bölüm fragman izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nursema ölecek mi?
- Cuma reyting sonuçları 2023 | Reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını...
- Deprem bölgesi Gaziantep ve Adana'da okullar ne zaman açılacak, bu hafta mı? 2023-2024 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ
- 14 Mayıs depremzedeler nasıl oy kullanacak? Son dakika | Yeni adres değişikliği nasıl yapılır? İşte yol haritası
- TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | İzmir Torbalı, Seferihisar TOKİ kura sonuç ekranı 2023! Kazananların isimleri...