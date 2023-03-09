Kılıçdaroğlu Akşener’in sabrını test ediyor

ANKETLERİ DE AYAĞA DÜŞÜRDÜNÜZ

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının üzerinden 24 saat geçmeden anketler havada uçuşmaya başladı. Kimin önde çıktığını söylemeyeceğim. Çünkü bu anketlerin hiçbir ciddiyeti yok. Bir gecede anket mi yapılır? Hepimiz o anketlerin masa başında yapıldığını biliyoruz. Yalan olduğunu bile bile herkes işine gelen anketi sosyal medyadan paylaşıyor.





Türkiye gibi gündemin ışık hızıyla değiştiği ülkelerde kamuoyu araştırması yapmak ayrı bir ciddiyet ister. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum; geçen yıl ağzımızda maske ev hapsinde oturuyorduk. Şimdi pandemiyi anımsayan var mı? Bir korku filmi kadar hayatımızda iz bırakmadı.

3 Mart'ta muhalefetteki depremi konuşuyorduk, şimdi Kılıçdaroğlu rüzgârı estirilmeye çalışılıyor. Emin olun bir hafta sonra, "Keşke Kılıçdaroğlu'nu aday yapmasaydık" şeklinde konuşan muhalif TV yorumcularını ekrandan izleyeceksiniz. Listeler açıklandığında Kılıçdaroğlu'nun masaya rüşvet olarak verdiği 54 milletvekilinin CHP'de yarattığı depremi konuşacağız. Kılıçdaroğlu'nun kırdığı potlar, İyi Parti ile HDP arasındaki restleşme, Davutoğlu'nun huzursuzluğu gündemin hep üst sıralarında olacak. Suni gündemler, masa başında hazırlanmış süslü anketler sizi yanıltmasın.