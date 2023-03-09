09 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu Akşener'in sabrını test ediyor

Kılıçdaroğlu Akşener'in sabrını test ediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
ABONE OL
Kılıçdaroğlu Akşener’in sabrını test ediyor

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde yaşanan krizler, Türk siyaset tarihinin en büyük krizlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Sözde hükümet olmak için aylarca toplantı üstüne toplantı yapan muhalif parti liderleri son oturumda "kılıçlarını çekerek" adeta bir savaş başlatmıştı. Sürecin bugüne kadar devam eden gerginliğini Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Mehmet Barlas bugünkü yazısında kaleme aldı. Barlas'ın "Akşener bu sözünü tutabilecek mi? Çok emin değilim. Kemal Bey şimdiden Akşener'in sabrını zorluyor. Akşener'in kanatlarının kırılmasını fırsat bilerek yeni hamlelere başladı bile. 6'lı Masa'nın gizli ortağı olmaktan büyük rahatsızlık duyan HDP, Kılıçdaroğlu eliyle açık açık muhalefetin koalisyon projesine monte edilmeye çalışılıyor. Kılıçdaroğlu bu planını, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Temel Karamollaoğlu üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor." ifadeleri güne damgasını vurdu.

İşte Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Mehmet Barlas'ın "Kılıçdaroğlu Akşener'in sabrını test ediyor" başlıklı güne damgasını vuran yazısı:

Salı akşamı televizyonda Meral Akşener'i izledim. Siyasi krize neden olan 72 saatte neler yaşandığını anlattı. Kavganın anlatılmayacak detayları tartışılmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle "ülkücü damarı tuttuğunda masaya yumruğunu vuran" Akşener gitmiş, yerine özgüvensiz, çocuksu ve sıradan bir insan gelmişti. Siyasette bir kez "uyumsuz" damgası üzerinize yapışırsa ne yapsanız silemezsiniz. Şimdi Meral Akşener de sanırım öyle bir dönem yaşıyor. Programın sonunda "Söz, bir daha kriz çıkarmayacağım" şeklindeki sözleri, içinde bulunduğu karmaşık ruh hâlini anlatıyordu.

Akşener bu sözünü tutabilecek mi? Çok emin değilim. Kemal Bey şimdiden Akşener'in sabrını zorluyor. Akşener'in kanatlarının kırılmasını fırsat bilerek yeni hamlelere başladı bile. 6'lı Masa'nın gizli ortağı olmaktan büyük rahatsızlık duyan HDP, Kılıçdaroğlu eliyle açık açık muhalefetin koalisyon projesine monte edilmeye çalışılıyor. Kılıçdaroğlu bu planını, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Temel Karamollaoğlu üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor.



Peki şimdi Akşener ne yapacak? Akşener'in ülkücü damarı, PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ortaklığı nasıl hazmedecek? Bir tavır ortaya koysa yine CHP'lilerden ağır hakaretler işitecek. HDP ile kol kola girse partisinin varlık nedeni ortadan kalkacak. Akşener'in, "CHP, HDP'yle görüşebilir ama asla onu masaya getiremez" noktasına gelmiş olması da şaşırtan bir gelişme. Aslında bu açıklama, "HDP 6'lı Masa'nın ortağı olabilir ama ben görmeyeyim" anlamına geliyor. İçinde bulunduğu ruh hâlinde bu durumu hazmedebilir ama parti tabanına bunu nasıl anlatacak bilmiyorum. Allah hiçbir siyasiyi Akşener'in durumuna düşürmesin...

ANKETLERİ DE AYAĞA DÜŞÜRDÜNÜZ
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının üzerinden 24 saat geçmeden anketler havada uçuşmaya başladı. Kimin önde çıktığını söylemeyeceğim. Çünkü bu anketlerin hiçbir ciddiyeti yok. Bir gecede anket mi yapılır? Hepimiz o anketlerin masa başında yapıldığını biliyoruz. Yalan olduğunu bile bile herkes işine gelen anketi sosyal medyadan paylaşıyor.



Türkiye gibi gündemin ışık hızıyla değiştiği ülkelerde kamuoyu araştırması yapmak ayrı bir ciddiyet ister. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum; geçen yıl ağzımızda maske ev hapsinde oturuyorduk. Şimdi pandemiyi anımsayan var mı? Bir korku filmi kadar hayatımızda iz bırakmadı.
3 Mart'ta muhalefetteki depremi konuşuyorduk, şimdi Kılıçdaroğlu rüzgârı estirilmeye çalışılıyor. Emin olun bir hafta sonra, "Keşke Kılıçdaroğlu'nu aday yapmasaydık" şeklinde konuşan muhalif TV yorumcularını ekrandan izleyeceksiniz. Listeler açıklandığında Kılıçdaroğlu'nun masaya rüşvet olarak verdiği 54 milletvekilinin CHP'de yarattığı depremi konuşacağız. Kılıçdaroğlu'nun kırdığı potlar, İyi Parti ile HDP arasındaki restleşme, Davutoğlu'nun huzursuzluğu gündemin hep üst sıralarında olacak. Suni gündemler, masa başında hazırlanmış süslü anketler sizi yanıltmasın.

Yılan hikayesine dönen aday süreci YILAN HİKAYESİNE DÖNEN ADAY SÜRECİ

6’lıda HDP çatlağı! Masa yeniden dağılacak mı? 6'LIDA HDP ÇATLAĞI! MASA YENİDEN DAĞILACAK MI?
72 saatlik tiyatro! İşte masanın sahibi 72 SAATLİK TİYATRO! İŞTE MASANIN SAHİBİ
CHP’nin tabanında büyük yıkım! CHP'NİN TABANINDA BÜYÜK YIKIM!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA