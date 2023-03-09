Kılıçdaroğlu Akşener'in sabrını test ediyor
6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde yaşanan krizler, Türk siyaset tarihinin en büyük krizlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Sözde hükümet olmak için aylarca toplantı üstüne toplantı yapan muhalif parti liderleri son oturumda "kılıçlarını çekerek" adeta bir savaş başlatmıştı. Sürecin bugüne kadar devam eden gerginliğini Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Mehmet Barlas bugünkü yazısında kaleme aldı. Barlas'ın "Akşener bu sözünü tutabilecek mi? Çok emin değilim. Kemal Bey şimdiden Akşener'in sabrını zorluyor. Akşener'in kanatlarının kırılmasını fırsat bilerek yeni hamlelere başladı bile. 6'lı Masa'nın gizli ortağı olmaktan büyük rahatsızlık duyan HDP, Kılıçdaroğlu eliyle açık açık muhalefetin koalisyon projesine monte edilmeye çalışılıyor. Kılıçdaroğlu bu planını, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Temel Karamollaoğlu üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor." ifadeleri güne damgasını vurdu.
İşte Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Mehmet Barlas'ın "Kılıçdaroğlu Akşener'in sabrını test ediyor" başlıklı güne damgasını vuran yazısı:
Salı akşamı televizyonda Meral Akşener'i izledim. Siyasi krize neden olan 72 saatte neler yaşandığını anlattı. Kavganın anlatılmayacak detayları tartışılmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle "ülkücü damarı tuttuğunda masaya yumruğunu vuran" Akşener gitmiş, yerine özgüvensiz, çocuksu ve sıradan bir insan gelmişti. Siyasette bir kez "uyumsuz" damgası üzerinize yapışırsa ne yapsanız silemezsiniz. Şimdi Meral Akşener de sanırım öyle bir dönem yaşıyor. Programın sonunda "Söz, bir daha kriz çıkarmayacağım" şeklindeki sözleri, içinde bulunduğu karmaşık ruh hâlini anlatıyordu.
Akşener bu sözünü tutabilecek mi? Çok emin değilim. Kemal Bey şimdiden Akşener'in sabrını zorluyor. Akşener'in kanatlarının kırılmasını fırsat bilerek yeni hamlelere başladı bile. 6'lı Masa'nın gizli ortağı olmaktan büyük rahatsızlık duyan HDP, Kılıçdaroğlu eliyle açık açık muhalefetin koalisyon projesine monte edilmeye çalışılıyor. Kılıçdaroğlu bu planını, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Temel Karamollaoğlu üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor.
Peki şimdi Akşener ne yapacak? Akşener'in ülkücü damarı, PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ortaklığı nasıl hazmedecek? Bir tavır ortaya koysa yine CHP'lilerden ağır hakaretler işitecek. HDP ile kol kola girse partisinin varlık nedeni ortadan kalkacak. Akşener'in, "CHP, HDP'yle görüşebilir ama asla onu masaya getiremez" noktasına gelmiş olması da şaşırtan bir gelişme. Aslında bu açıklama, "HDP 6'lı Masa'nın ortağı olabilir ama ben görmeyeyim" anlamına geliyor. İçinde bulunduğu ruh hâlinde bu durumu hazmedebilir ama parti tabanına bunu nasıl anlatacak bilmiyorum. Allah hiçbir siyasiyi Akşener'in durumuna düşürmesin...
ANKETLERİ DE AYAĞA DÜŞÜRDÜNÜZ
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının üzerinden 24 saat geçmeden anketler havada uçuşmaya başladı. Kimin önde çıktığını söylemeyeceğim. Çünkü bu anketlerin hiçbir ciddiyeti yok. Bir gecede anket mi yapılır? Hepimiz o anketlerin masa başında yapıldığını biliyoruz. Yalan olduğunu bile bile herkes işine gelen anketi sosyal medyadan paylaşıyor.
Türkiye gibi gündemin ışık hızıyla değiştiği ülkelerde kamuoyu araştırması yapmak ayrı bir ciddiyet ister. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum; geçen yıl ağzımızda maske ev hapsinde oturuyorduk. Şimdi pandemiyi anımsayan var mı? Bir korku filmi kadar hayatımızda iz bırakmadı.
3 Mart'ta muhalefetteki depremi konuşuyorduk, şimdi Kılıçdaroğlu rüzgârı estirilmeye çalışılıyor. Emin olun bir hafta sonra, "Keşke Kılıçdaroğlu'nu aday yapmasaydık" şeklinde konuşan muhalif TV yorumcularını ekrandan izleyeceksiniz. Listeler açıklandığında Kılıçdaroğlu'nun masaya rüşvet olarak verdiği 54 milletvekilinin CHP'de yarattığı depremi konuşacağız. Kılıçdaroğlu'nun kırdığı potlar, İyi Parti ile HDP arasındaki restleşme, Davutoğlu'nun huzursuzluğu gündemin hep üst sıralarında olacak. Suni gündemler, masa başında hazırlanmış süslü anketler sizi yanıltmasın.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
- Balıkesir deprem son dakika 2023! 9 Mart İstanbul, Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- O burçlara akıl sır ermiyor! Padişah hafızasına sahip 5 BURÇ belli oldu! Hiçbir şeyi asla unutmuyorlar!
- Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif estetik mi yaptırdı? İşte eski hali...
- Vergi affı yasası çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Borçlar ne zaman silinecek? VERGİ AFFI 2023 SON DURUM
- Bayern Münih-PSG maçı CANLI İZLE! Bayern Münih PSG maçı canlı yayın kesintisiz izle! Hangi kanaldan şifresiz mi yayınlanacak?
- Hac kura sonuçları açıklandı mı? Hac kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! hac.gov.tr e-devlet sorgulama ekranı
- Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte, Acun Ilıcalı'nın çocukları...
- 18 yaşından büyüklere başvuru ekranı açık! Tüm ödemeler başladı, hepsi güncellendi! Doğal gaz, elektrik, aile destek programı, evde bakım maaşı!
- Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Jandarma astsubay alım tarihleri açıklandı mı?
- POMEM başvuru şartları neler? 29.dönem POMEM mülakat sonuçları BUGÜN açıklanır mı?
- En ucuz ürünler peş peşe geldi! TMO son dakika duyurdu, indirime doymuyor! Ne ararsan o var! Pirinç, ayçiçek yağı, deterjan, un...