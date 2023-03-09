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SON DEPREMLER | Marmara açıklarında deprem! İstanbul, Bursa ve diğer illerden hissedildi

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Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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SON DEPREMLER | Marmara açıklarında deprem! İstanbul, Bursa ve diğer illerden hissedildi

Son dakika haberine göre Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Bursa ve çevrede bulunan diğer illerden de hissedildi. AFAD depremin merkez üssünü Bursa Karacabey yakınları olarak açıkladı.

Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Bursa ve çevrede bulunan diğer illerden de hissedildi. AFAD depremin merkez üssünü Bursa Karacabey yakınları olarak açıkladı.

AFAD DEPREM DETAYLARI
AFAD depremin saat 08.28'de meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu bilgisi verilirken, Marmara denizinde Bursa Karacabey açıklarının merkez üssü olduğu duyuruldu.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ DE DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Marmara denizinin Balıkesir Erdek açıkları olarak açıkladı. Kandilli depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyururken, yerin 12,2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

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