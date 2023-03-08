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"Yılan hikayesi"ne dönen 6'lı koalisyonun toplantıları CHP'nin tabanında yıkıma neden oldu! Enver Aysever'den flaş itiraf: Kafamı duvarlara çarpacağım

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Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
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Yılan hikayesine dönen 6’lı koalisyonun toplantıları CHP’nin tabanında yıkıma neden oldu! Enver Aysever’den flaş itiraf: Kafamı duvarlara çarpacağım

Yılan hikayesine dönen 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci, halk tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Aylardır toplantı üstüne toplantı yapıp son oturumda "kılıçlarını çeken" muhalefet partisi liderleri, hem tabanlarında güvenleri sarstı hem de organizasyon kabiliyetinde yaşanan sıkıntılar yüzünden mahçup duruma düştü. 6'lı koalisyonun "zor bela" tamamladığı aday belirleme işi özellikle CHP tabanında büyük yıkıma neden oldu. Gazeteci Enver Aysever, CHP'li vatandaşların yaşanan süreçten sonra yaşadıkları tükenmişliği gözler önüne serdi.

6'lı koalisyonda yaşanan cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci, Türk siyaset tarihine damgasını vurdu. Büyük skandallara neden olan muhalif parti liderlerinin son toplantısı, kendi tabanlarında ağır yıkıma neden oldu.

CHP'li gazeteci Enver Aysever, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, dikkat çeken ifadeler kullandı. Yaşadığı çaresizliği gözler önüne seren Aysever, 6'lı koalisyonun aslında hayal kırıklığından öteye gidemeyeceğini açıkça söyledi. İşte Aysever'in çok konuşulan o sözleri...

Aysever: Cumhurbaşkanlığında oyumu Kemal beye vereceğim. Ama bunu vallahi de billahi de şu kabine çıktığı zaman kendi kafamı duvarlara vurarak yapacağım.

Büyük pişmanlık duyacağım. Hadi siyasetçinin ilkesizliğini anladık da seçmeni de ilkesiz hale getiren bu mesele nedir ya.

Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak. Kemal beyde bu kadar gözümüze sokma artık. Sen çık artık öne.

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