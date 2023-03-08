"Yılan hikayesi"ne dönen 6'lı koalisyonun toplantıları CHP'nin tabanında yıkıma neden oldu! Enver Aysever'den flaş itiraf: Kafamı duvarlara çarpacağım

CHP'li gazeteci Enver Aysever, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, dikkat çeken ifadeler kullandı. Yaşadığı çaresizliği gözler önüne seren Aysever, 6'lı koalisyonun aslında hayal kırıklığından öteye gidemeyeceğini açıkça söyledi. İşte Aysever'in çok konuşulan o sözleri...

Aysever: Cumhurbaşkanlığında oyumu Kemal beye vereceğim. Ama bunu vallahi de billahi de şu kabine çıktığı zaman kendi kafamı duvarlara vurarak yapacağım.