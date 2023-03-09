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Samsun'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 3,8 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2023
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Samsun’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 3,8 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Samsun'da sabah saatlerinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 08.01 sıralarında merkez üssü Samsun Baftra olan, yerin 14.1 kilometre derinliğinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.09 08:16:12 38.0272 37.6260 5.0 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.09 08:10:25 38.4735 39.4383 4.1 -.- 1.8 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.03.09 08:06:05 38.1425 38.4118 5.0 -.- 2.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.09 08:02:05 36.1950 36.4065 15.9 -.- 1.9 -.- BOSIN-(HATAY) İlksel
2023.03.09 08:01:04 42.5135 36.2797 18.1 -.- 3.8 -.- KARADENIZ İlksel


2023.03.09 07:53:00 38.2048 37.2923 20.9 -.- 1.2 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 07:49:26 37.3007 37.7383 25.9 -.- 1.7 -.- ASAGIKAYABASI-YAVUZELI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.09 07:47:06 37.0195 36.8823 2.2 -.- 2.5 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.09 07:43:13 36.0307 36.0555 4.1 -.- 2.3 -.- KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.03.09 07:42:17 38.2122 36.8268 11.8 -.- 1.9 -.- GOZPINARI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 07:40:13 37.8487 36.6043 3.3 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 07:34:30 38.3220 37.2688 8.2 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 07:27:18 38.2148 38.5412 8.6 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.03.09 07:24:04 38.0717 37.7497 12.9 -.- 1.7 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.09 07:20:53 40.6760 30.4317 15.9 -.- 1.3 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.03.09 07:19:41 38.0468 36.4027 5.0 -.- 2.7 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 07:18:23 38.1383 36.7225 5.4 -.- 1.9 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 07:17:48 38.0623 36.6382 8.1 -.- 1.9 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 07:13:43 38.0860 37.2190 1.8 -.- 1.9 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

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