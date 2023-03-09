Hayallerindeki Türkiye! İşte altılı koalisyonun yıkım projesi







KEMAL KILIÇDAROĞLU: Katıldığı bir programda PKK'nın Suriye kolu YPG'ye ilişkin değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz" ifadeleriyle tepki çekmişti. Bir başka programda da itiraf niteliğinde açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, "Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik. DHKP-C'liye de gittik. Hiçbir ayrım yapmadık" demişti. Kılıçdaroğlu PYD için ise "Biz terör örgütü değiliz diyorlarsa bu açıklamaya önem veririz" yorumunda bulunmuştu.