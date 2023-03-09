Ankara fayı risk taşıyor mu? Diri fay haritasında "korkutan" detay!

'HERKES BANA BU SORUYU SORUYOR' DİYEN JAPON UZMAN TÜRKİYE'Yİ UYARDI

"Deprem Gerçeği Türkiye ile Japonya" konulu seminerde konşuan Japon Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de 81 ilin 52'sinin 1. Derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak uyarılarda bulundu.

"Deprem Gerçeği Türkiye ile Japonya" konulu seminere, Hazama Ando- Corporation Türkiye Genel Müdürü, Japonya Yurt Dışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri ve aynı zamanda Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi olan Yoshinori Moriwaki konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde, Yoshinori Moriwaki Türkiye ile Japonya arasındaki deprem verilerini katılıcılarla paylaşarak karşılaştırmalar yaptı. Uyarılarda bulunarak depreme ilişkin topum ve bireysel olarak alınabilecek tedbirleri anlatan Yoshinori Moriwaki'nin yaklaşık 2 saat süren programına ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu.

Türkiye'ye 32 sene önce geldiğini ve 32 senedir mühendis, mimar olarak burada çalıştığını kaydeden Moriwaki, "Ben Türkiye'ye aslında 1 ay için geldim, 1 sene, 5 sene derken 32 yıl oldu. Ben artık Japonya'ya dönmemeye, Türkiye'de yaşamaya karar verdim. Bu akşam da Japonya nasıl, Türkiye nasıl sizlerle onu konuşacağız" dedi.