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Ankara fayı risk taşıyor mu? Diri fay haritasında "korkutan" detay!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Ankara fayı risk taşıyor mu? Diri fay haritasında korkutan detay!

Türkiye’nin diri fay haritasındaki “Ankara” detayı endişeye sebep oldu. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı diri fay haritası hakkında uzman isimden açıklama geldi. Peki MTA'nın fay haritasında yer alan Bağlıca fayı deprem riski taşıyor mu? İşte detaylar...

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün diri fay haritaları, Ankara'da tedirginliğe neden oldu. Bilimsel verilere dayanmadan yapılan paylaşımlar kentte yeni bir fay ortaya çıktığı algısını oluşturdu. Bağlıca'dan Yapracık'a uzanan fay, uzmanlara göre yeni değil ve büyük deprem riski taşımıyor.

Asrın felaketinin ardından ülke genelinde deprem konusunda bilgi kirliliği yaşanıyor.

Sosyal medya paylaşımları deprem riskinin düşük olduğu illerde bile insanları tedirgin ediyor.

BAĞLICA'DAN YAPRACIK'A UZANAN FAY

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı Türkiye'nin diri fay haritalarında, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Bağlıca'dan Yapracık'a uzanan bir fay görülüyor.

Bilimsel verilere dayanmadan yapılan paylaşımlar ise bilinmeyen bir fay ortaya çıktığı algısını oluşturuyor.

"KUŞKULANACAK BİR DURUM YOK"

TRT'nin haberine göre, Yapracık-Bağlıca arasında, otoyolun hemen kenarından geçen fayın daha önceden de bilindiğine işaret eden Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, "Bu daha önce Etimesgut'ta 3,5 civarındaki depremlerin kaynağı olarak bizim tarafımızdan bilinen bir yapı" diye konuştu.

Prof. Dr. Seyitoğlu, ana yapı olmadığı için yıkıcı büyüklükte deprem riski oluşturmadığına dikkati çekti.

'HERKES BANA BU SORUYU SORUYOR' DİYEN JAPON UZMAN TÜRKİYE'Yİ UYARDI

"Deprem Gerçeği Türkiye ile Japonya" konulu seminerde konşuan Japon Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de 81 ilin 52'sinin 1. Derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak uyarılarda bulundu.

"Deprem Gerçeği Türkiye ile Japonya" konulu seminere, Hazama Ando- Corporation Türkiye Genel Müdürü, Japonya Yurt Dışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri ve aynı zamanda Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi olan Yoshinori Moriwaki konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde, Yoshinori Moriwaki Türkiye ile Japonya arasındaki deprem verilerini katılıcılarla paylaşarak karşılaştırmalar yaptı. Uyarılarda bulunarak depreme ilişkin topum ve bireysel olarak alınabilecek tedbirleri anlatan Yoshinori Moriwaki'nin yaklaşık 2 saat süren programına ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu.

Türkiye'ye 32 sene önce geldiğini ve 32 senedir mühendis, mimar olarak burada çalıştığını kaydeden Moriwaki, "Ben Türkiye'ye aslında 1 ay için geldim, 1 sene, 5 sene derken 32 yıl oldu. Ben artık Japonya'ya dönmemeye, Türkiye'de yaşamaya karar verdim. Bu akşam da Japonya nasıl, Türkiye nasıl sizlerle onu konuşacağız" dedi.

"TÜRKİYE DEPREM ÜLKESİ AMA JAPONYA KADAR ÇOK DEPREM OLMUYOR"

Türkiye'de 81 ilin 52'sinin 1. Derece deprem bölgesi olduğunu ifade eden Moriwaki, "Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu fay hattı var. Doğu Anadolu Fay Hattında uzun süredir deprem yoktu. Türkiye aynı Japonya gibi deprem ülkesi ama Japonya gibi çok fazla deprem yok. Büyük deprem Türkiye'de 1939 Erzincan 7,9 olarak yaşandı. Japonya'da 2011 yılında 9,1 deprem yaşandı. 8 ve 9 derecelerindeki depremlere baktığımızda rakamsal olarak bir kat sayı ancak güç olarak bakıldığında 32 kat daha fark olduğunu görüyoruz. Dünya'da en büyük deprem Şili'de oldu 9,5 büyüklüğünde. 10 şiddetine kadar da olabilir diye öngörülüyor. Ancak çok düşük ihtimal" dedi.

"NE ZAMAN OLACAĞINI DEĞİL, NASIL HAZIRLANMALIYIZI KONUŞMALIYIZ"

İnsanların en büyük merakının ne zaman nerede deprem olacağı olduğunu ifade eden Yoshinori Moriwaki, şöyle devam etti: "Herkes bana ve diğer hocalara ne zaman, nerede, ne kadar büyüklükte bir deprem olacak diye soruyor. Artık bunu bırakmalıyız. Japonya'da da Türkiye'de de deprem çok. Japonya 2011'de çok büyük deprem yaşadı, tsunamide 20 bin insan kaybetti. Ondan sonra riskleri azaltma adına çalışmalar yapıldı. Örneğin Marmara'da deprem olursa kaç bina çöker, kaç insan hayatını kaybeder, ekonomi bundan nasıl etkilenir bunlar hesaplanabilir. Bu hesaplama riski yüzde 70 azaltabilir. O zaman neden yapmayalım. Ne zaman deprem oluyor? Ne kadar veya nerede değil. Ne yapmalıyız? Bir gün deprem olacak bu belli. Bunu Japonya kabul etti, Türkiye de kabul etmeli. Allah'ım bu tekrar olmasın diyoruz. Olacak. Allah'ım bunun tekrarı kötü olmasın. Bu olabilir. Bunu yaparsak yüzde 70 riski azaltırız. Bunun için dua edelim. Biz duamızı yapmadan önce yapabileceklerimizin yüzde 100'ünü yapmaya çalışıyoruz. Önlem alıyoruz."

"DEPREM SAYISI AZ, DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN SAYISI FAZLA"

"Türkiye ve Japonya'nın deprem verilerini paylaşmak istiyorum. Dünyanın en büyük depremi 9,5. Deprem sayılarına bakarsak; Türkiye 6'ncı, Japonya 4'üncü sırada. Ama Türkiye metrekare olarak Japonya'dan 2 kat büyük. Metrekare olarak bakacak olursak Japonya 6'ncı, Türkiye 17'nci sırada. Yani Türkiye deprem ülkesi ama çok fazla deprem olmuyor, 17'nci sırada. Bu verilere rağmen, Türkiye depremde hayatını kaybeden insan sayısında 3'üncü sırada. Japonya ise 7'nci sırada. Kahramanmaraş verileri burada yok. Onu da eklersek daha yüksek olabilir. Japonya'da depremden ziyade tsunamiden dolayı can kayıpları oluyor. Şili'de 9,5 büyüklüğünde deprem oldu, Japonya'da deprem olmadı ama 23 saat sonra tsunami geldi. Türkiye deprem ülkesi, deprem sayısı fazla değil ama maalesef ölü sayısı fazla. Onun için mimar, mühendis, siyaset bunu çözmeye çalışmalı. Cumhurbaşkanlığı bunun için 120 kişinin katıldığı bir toplantı yaptı. 107 bilim insanı ve uzman katıldı. Devlet adamları da oradaydı. 7 buçuk saat sürdü. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar da herkes oradaydı. Hocalar söyledi herkes notlarını aldı."

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